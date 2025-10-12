Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής για την οριστικοποίηση της συμφωνίας που έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, αναφέρει σήμερα σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ δημοσιογράφος του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, που επικαλείται ανώτερο Παλαιστίνιο αξιωματούχο.

Η σύνοδος κορυφής, στην οποία θα παραστεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θα πραγματοποιηθεί στην αιγυπτιακή πόλη Σαρμ ελ-Σέιχ αύριο, Δευτέρα.

Νωρίτερα, η Παλαιστινιακή Αρχή είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ, στην προσπάθειά τους να εδραιώσουν την εκεχειρία στη Γάζα και να ξεκινήσουν την ανοικοδόμηση, δήλωσε ανώτερος Παλαιστίνιος αξιωματούχος στον Μπλερ την Κυριακή.

Το σχέδιο του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα προβλέπει ότι η Παλαιστινιακή Αρχή, που εδρεύει στη Δυτική Όχθη υπό ισραηλινή κατοχή και ηγείται ο πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς, θα αναλάβει τελικά τον έλεγχο της Γάζας, αλλά μόνο αφού ολοκληρώσει μεταρρυθμίσεις. Ο Αμπάς έχασε τον έλεγχο της Γάζας από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς το 2007.

Η πρόταση του Τραμπ αναφέρει ότι η Χαμάς πρέπει να τερματίσει την κυριαρχία της στη Γάζα και προβλέπει η περιοχή να διοικείται από μια παλαιστινιακή τεχνοκρατική επιτροπή, η οποία θα εποπτεύεται από διεθνές σώμα υπό την προεδρία του Τραμπ και με συμμετοχή του Μπλερ.

Ο Χουσεΐν αλ-Σέικ, αναπληρωτής επικεφαλής της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, δήλωσε ότι συναντήθηκε με τον Μπλερ για να συζητήσουν το μέλλον της Γάζας και να καταστήσουν το σχέδιο του Τραμπ για «τη διακοπή του πολέμου στη Γάζα και την εγκαθίδρυση διαρκούς ειρήνης στην περιοχή επιτυχημένο».

Palestinian VP Hussein Al-Sheikh Meets Tony Blair to Discuss Post-War Peace Efforts



Today, Palestinian Vice President and PLO Executive Committee Chairman Hussein Al-Sheikh met with Tony Blair, Vice President of the “Gaza Peace Council,” to discuss post-war strategies and… pic.twitter.com/dsqwRuPlxF — ME24 - Middle East 24 (@MiddleEast_24) October 12, 2025

«Επιβεβαιώσαμε την ετοιμότητά μας να συνεργαστούμε με τον Πρόεδρο Τραμπ, τον κύριο Μπλερ και τους εταίρους για να εδραιώσουμε την εκεχειρία, την είσοδο βοήθειας, την απελευθέρωση των ομήρων και των κρατουμένων και στη συνέχεια να ξεκινήσουμε την αποκατάσταση και την ανοικοδόμηση», έγραψε ο Σέικ στο X.

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει απορρίψει το ενδεχόμενο η Γάζα να διοικείται από την Παλαιστινιακή Αρχή.