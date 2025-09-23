Μελόνι: Αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους μόνο με αποκλεισμό Χαμάς και απελευθέρωση ομήρων
(AP Photo/Alex Brandon
(AP Photo/Alex Brandon

Μελόνι: Αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους μόνο με αποκλεισμό Χαμάς και απελευθέρωση ομήρων

23/09/2025 • 19:16
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου
23/09/2025 • 19:16
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου

Η Ιταλία θα μπορούσε να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα απελευθερωθούν όλοι οι Ισραηλινοί όμηροι και η Χαμάς θα αποκλειστεί από οποιοδήποτε κυβερνητικό ρόλο, δήλωσε την Τρίτη η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζιόρτζια Μελόνι.

Μιλώντας από τη Νέα Υόρκη, όπου ταξίδεψε για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, η Μελόνι είπε ότι η διεθνής πίεση πρέπει να ασκηθεί στη Χαμάς και όχι στο Ισραήλ, επειδή αυτή ξεκίνησε τον πόλεμο και εμποδίζει το τέλος του αρνούμενη να παραδώσει τους ομήρους.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΜΕΛΟΝΙ
ΙΣΡΑΗΛ
ΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ

Διαβάστε Περισσότερα