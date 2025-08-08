Ιταλία: Η κυβέρνηση καθηλώνει για πρώτη φορά ΜΚΟ αεροσκάφος διάσωσης μεταναστών

Η Ιταλία ακινητοποίησε ένα αναγνωριστικό αεροσκάφος μιας γερμανικής φιλανθρωπικής οργάνωσης για τη διάσωση μεταναστών, εφαρμόζοντας για πρώτη φορά αυστηρότερους κανονισμούς για τέτοια αεροσκάφη, σύμφωνα με αναφορά της ΜΚΟ.

Η Εθνική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ENAC) επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι το αεροσκάφος Seabird 1 της οργάνωσης Sea-Watch τέθηκε υπό διοικητική κράτηση.

Ανέφερε ότι έδρασε μετά από ενημέρωση από την ιταλική ακτοφυλακή ότι ο πιλότος του Seabird 1 δεν είχε ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές για μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη θάλασσα.

Η Sea-Watch χαρακτήρισε την κράτηση του αεροσκάφους «νέα κλιμάκωση στον αγώνα της ιταλικής κυβέρνησης κατά της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών στη Μεσόγειο».

Η Ιταλία έχει προσωρινά σταματήσει δεκάδες σκάφη διάσωσης φιλανθρωπικών οργανώσεων και πέρυσι ψήφισε διάταγμα που επιτρέπει παρόμοια μέτρα κατά αεροσκαφών που λειτουργούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Οι αυστηρότεροι κανονισμοί για τα σκάφη διάσωσης και τα αεροσκάφη, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό σκαφών σε κίνδυνο, θεσπίστηκαν υπό την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, η οποία στο παρελθόν κατηγόρησε τις φιλανθρωπικές οργανώσεις ότι συνεργάζονται με διακινητές για να φέρουν περισσότερους μετανάστες.

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι η καταστολή ήταν απαραίτητη για να εξασφαλιστεί καλύτερος συντονισμός με τις αρχές και να αποφευχθούν καταχρήσεις. Οι φιλανθρωπικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι τα μέτρα περιορίζουν σοβαρά την ικανότητά τους να λειτουργούν, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή των μεταναστών.

Η Sea-Watch δήλωσε ότι εξετάζει νομικές επιλογές κατά της απαγόρευσης πτήσεων του αεροσκάφους της και ότι έχει αναπτύξει ένα άλλο αεροσκάφος παρακολούθησης για να συνεχίσει το έργο της.