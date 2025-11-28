Στις 15:30 τοπική ώρα (14:30 ώρα Ελλάδας) άρχισε το κοινό προσκύνημα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ' στον αρχαιολογικό χώρο όπου βρίσκονται τα ερείπια της βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου, για να τιμήσουν την 1.700ή επέτειο από την Α' Οικουμενική Σύνοδο.

«Επιστρέφουμε σε αυτό λίκνο της χριστιανικής πίστης», είπε στην ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα ενότητας και νίκης της πίστης και της Αλήθειας.

«Ας ακούσουμε όλες τις φωνές των πιστών για ενότητα», είπε χαρακτηριστικά ο κ.κ. Βαρθολομαίος.

Παρόντες στις προσευχή εκπρόσωποι άλλων χριστιανικών εκκλησιών και ομολογιών.

Ο Πάπας και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος έγιναν από δύο Μητροπολίτες στην είσοδο του Visitor Center. Οι θρησκευτικοί ηγέτες κατευθύνθηκαν σε πομπή προς την εξέδρα δίπλα στα αρχαιολογικά ευρήματα και στάθηκαν σε ημικύκλιο μπροστά στις εικόνες του Χριστού και της Συνόδου, όπου άναψαν ένα κερί. Ο Πάπας και ο Πατριάρχης ήταν τελευταίοι που έφτασαν στο χώρο.

Η Νίκαια ιδρύθηκε ως Αντιγόνεια από τον Αντίγονο Α’ τον Μονόφθαλμο το 316 π.Χ.. Αργότερα μετονομάστηκε σε Νίκαια από τον Λυσίμαχο, στρατηγό του Μεγάλου Αλεξάνδρου, προς τιμήν της συζύγου του.

Στην πόλη έλαβαν χώρα:

Η Πρώτη Οικουμενική Σύνοδος το 325 μ.Χ., η οποία διαμόρφωσε το Σύμβολο της Πίστεως (το «Πιστεύω»).

Η Δεύτερη Σύνοδος της Νίκαιας (Ζ’ Οικουμενική Σύνοδος) το 787 μ.Χ.

Μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους το 1204, η Νίκαια έγινε η πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας, του βυζαντινού κράτους σε εξορία, μέχρι την ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης το 1261.