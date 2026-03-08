IDF: Ισοπέδωσαν το αρχηγείο της αεροπορίας των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν - Πέντε νεκροί διοικητές

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις κατέστρεψαν το αρχηγείο της αεροπορίας των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια πρόσφατου κύματος αεροπορικών επιδρομών, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, σε συνέντευξη Τύπου.

Σύμφωνα με τον Ντέφριν, από το συγκεκριμένο αρχηγείο γινόταν ο συντονισμός των μονάδων βαλλιστικών πυραύλων, των συστημάτων drones και άλλων μονάδων της δύναμης.

Το αρχηγείο αυτό ήταν υπεύθυνο για τη συγκέντρωση της επιχειρησιακής εικόνας της κατάστασης, καθώς και για τον σχεδιασμό επιθέσεων εναντίον του Κράτους του Ισραήλ και χωρών της περιοχής.

❌ ارتش دفاعی اسرائیل مقر نیروی هوافضای سپاه پاسداران را در قلب تهران هدف قرار داد



این مقر به عنوان مرکز فرماندهی و کنترل اصلی نیروهای هوایی رژیم استفاده می‌شد.

از این مقر، فرماندهی یگان موشک‌های بالستیک، سامانه پهپادها و دیگر واحدهای این نیرو فعالیت می‌کردند.

این مقر مسئول… pic.twitter.com/Enydb9kAKw — ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) March 8, 2026

Ισραηλινός στρατός: Πλήξαμε ξενοδοχείο στο κέντρο της Βηρυτού - Νεκροί 5 διοικητές που συνδέονταν με το Ιράν

Ο στρατός ανέφερε ότι η νυχτερινή επίθεση του ναυτικού του σκότωσε πέντε ανώτερους διοικητές των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, ενώ «κρύβονταν σε πολιτικό ξενοδοχείο».

Ανέφερε ότι υπηρετούσαν στο Σώμα Λιβάνου και στο Σώμα Παλαιστίνης της Δύναμης Κουντς των Φρουρών και ότι εμπλέκονταν στη χρηματοδότηση, τον εξοπλισμό και την παροχή πληροφοριών στη Χεζμπολάχ και τη Χαμάς.

Η Δύναμη Κουντς συνεργάζεται στενά με τις συμμαχικές προς το Ιράν ένοπλες οργανώσεις στην περιοχή.

Την περασμένη εβδομάδα, ο ισραηλινός στρατός είχε αναφέρει ότι σκότωσε τον υπηρεσιακό διοικητή του Σώματος Λιβάνου της Δύναμης Κουντς σε αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη.

«Ο πόλεμος θα πάρει ακόμα πολύ καιρό», λέει ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε σήμερα ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει ακόμα «πολύ καιρό», σύμφωνα με βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον στρατό.

«Το Ισραήλ βρίσκεται εδώ και δύο χρόνια σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πρέπει να περιμένουμε ότι αυτό θα πάρει ακόμα πολύ καιρό, πρέπει να κάνουμε υπομονή», δήλωσε ο Εγιάλ Ζαμίρ απευθυνόμενος σε αξιωματικούς του στρατού.

Σύμφωνα με αναφορές σειρήνες ήχησαν στο Τελ Αβίβ, με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις να λένε ότι εντόπισαν νέα βαλλιστική πυραυλική επίθεση από το Ιράν.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν εγκαταστάσεις πετρελαίου στην Τεχεράνη, ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπένιαμιν Νετανιάχου, ανακοίνωσε σε διάγγελμά του ότι «έρχονται εκπλήξεις». Παράλληλα, Τραμπ και Στάρμερ είχαν τηλεφωνική συνομιλία για την αξιοποίηση των βάσεων της RAF.

Δείτε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή