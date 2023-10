Ισραηλινή Αεροπορία: Τα κτίρια στη Γάζα χτυπήθηκαν γιατί τα χρησιμοποιούσε η Χαμάς

Νέες επιθέσεις με ρουκέτες εκτόξευσε κατά του Τελ Αβίβ η Χαμάς το βράδυ του Σαββάτου, ως αντίποινα για τα αεροπορικά πλήγματα των ισραηλινών δυνάμεων κατά στόχων της τρομοκρατικής οργάνωσης στη Γάζα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ισραηλινής Αστυνομίας, τις δύο πολυκατοικίες που χτυπήθηκαν στη Γάζα τις χρησιμοποιούσε η Χαμάς ως διοικητήριο και αποθήκες οπλισμού.

«Νωρίτερα σήμερα, μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας (IAF) έπληξαν στρατιωτικές υποδομές σε δύο πολυώροφα κτίρια στη Λωρίδα της Γάζας που χρησιμοποιούνταν από υψηλόβαθμους τρομοκράτες της Χαμάς για τρομοκρατική δραστηριότητα», αναφέρεται σε ανάρτηση της IAF.

Earlier today, IAF fighter jets struck military infrastructure in two multi-story buildings in the Gaza Strip used by senior Hamas terrorist operatives for carrying out terrorist activity.

«Σε ένα από τα κτίρια, η IAF έπληξε τα στρατιωτικά γραφεία πολλών μονάδων και συστοιχιών της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς μεταξύ των οποίων και το αρχηγείο των μυστικών υπηρεσιών, τα γραφεία παραγωγής όπλων της και άλλα που ανήκαν σε ανώτερους ηγέτες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς».

In one of the buildings, the IAF struck the military offices of a number of units and arrays of the Hamas terrorist organization, including Hamas’s

Intelligence headquarters, its weapons production offices and other belonging to senior Hamas terrorist organization leaders