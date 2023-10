Τρομοκρατική επίθεση

Οι Ταξιαρχίες Ιζεντίν αλ Κασάμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, δηλώνει ότι εκτόξευσε επιπλέον 150 ρουκέτες προς το Τελ Αβίβ το βράδυ του Σαββάτου.

Η τρομοκρατική οργάνωση ανέφερε ότι αυτό έγινε ως «απάντηση στον βομβαρδισμό του πύργου κατοικιών στο κέντρο της πόλης της Γάζας», σε ανάρτησή της στο Telegram.

More footage from Gaza showing a massive barrage of rockets heading towards Israel - Tel Aviv. pic.twitter.com/nG3uJSamGp — Global: Military-Info (@Global_Mil_Info) October 7, 2023

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Haaretz ένα κτίριο στο Τελ Αβίβ κατέρρευσε από πλήγματα με ρουκέτες και δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν. Το βίντεο του CNN δείχνει τον Πύργο της Παλαιστίνης - ένα πολυώροφο κτίριο με δύο παραρτήματα, το οποίο φιλοξενεί γραφεία μέσων ενημέρωσης και διαμερίσματα κατοικιών - να χτυπάται και στη συνέχεια να καταρρέει. Δεν ήταν άμεσα σαφές αν υπήρχαν θύματα.

⚡️View from Tel Aviv now pic.twitter.com/gf23ZTyrgJ — War Monitor (@WarMonitors) October 7, 2023

Σύμφωνα με την Ισραηλινή Αεροπορία, στον Πύργο της Παλαιστίνης στεγάζονταν μονάδες και αποθήκες οπλισμού της Χαμάς.

Earlier today, IAF fighter jets struck military infrastructure in two multi-story buildings in the Gaza Strip used by senior Hamas terrorist operatives for carrying out terrorist activity. — Israeli Air Force (@IAFsite) October 7, 2023

In one of the buildings, the IAF struck the military offices of a number of units and arrays of the Hamas terrorist organization, including Hamas’s

Intelligence headquarters, its weapons production offices and other belonging to senior Hamas terrorist organization leaders — Israeli Air Force (@IAFsite) October 7, 2023

The second building contained military offices used by the Hamas terrorist organization General Security Apparatus. — Israeli Air Force (@IAFsite) October 7, 2023

Ένας νέος γύρος ρουκετών που εκτοξεύθηκαν από τρομοκράτες της Γάζας έπληξε απευθείας πολλές τοποθεσίες στο Ισραήλ, μεταξύ των οποίων και το Τελ Αβίβ, σύμφωνα με την υπηρεσία διάσωσης Magen David Adom (MDA) του Ισραήλ.

«Μετά τις σειρήνες κόκκινου συναγερμού τα τελευταία λεπτά, οι ομάδες του Magen David Adom διεξάγουν έρευνες στις περιοχές όπου έχουν αναφερθεί πλήγματα από ρουκέτες», ανέφερε η υπηρεσία διάσωσης Magen David Adom (MDA)το βράδυ του Σαββάτου, σημειώνοντας το Τελ Αβίβ, το Ρισόν Λέτζιον και το Μπατ Γιαμ ως τις πληγείσες περιοχές.

Η πλειονότητα των κλήσεων έκτακτης ανάγκης επικεντρώθηκε στην περιοχή Μπατ Γιαμ, δήλωσε η MDA.

Οι ομάδες διάσωσης «ερευνούν επίσης περαιτέρω περιοχές με αναφορές για τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων των Γιάβνε, Γκιβατάγιμ, Μπατ Γιαμ, Μπέιτ Ντάγκαν, Τελ Αβίβ και Ρισόν Λέτζιον».