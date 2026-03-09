Ισραήλ: Ένας νεκρός από τον βαλλιστικό πύραυλο που εξαπέλυσε το Ιράν (vid)

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο άτομα τραυματίστηκαν στο Ισραήλ από την εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από το Ιράν σήμερα και νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τις Αρχές.
Η υπηρεσία Magen David Adom αναφέρει ότι νοσηλεύει δύο άνδρες που είναι αναίσθητοι και σε σοβαρή κατάσταση.
تل ابيب بعد الهجوم الصاروخي الايراني.— يوسف | Global (@YSbah51976) March 9, 2026
Tel Aviv after the Iranian missile attack.#إسرائيل #تل_أبيب #إيران #هجوم_صاروخي #تصعيد #أمن#Israel #TelAviv #Iran #MissileAttack #Escalation #Security pic.twitter.com/m0Hstm79LZ
Αρκετά πυρομαχικά που φέρονται να προέρχονταν από βόμβες διασποράς έπληξαν το κεντρικό Ισραήλ κατά τη διάρκεια της επίθεσης, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.
Δεν είναι άμεσα σαφές εάν οι επιπτώσεις είναι αποτέλεσμα πυρομαχικών διασποράς ή θραυσμάτων πυραύλων μετά από αναχαιτίσεις.
Σειρήνες είχαν ηχήσει σε όλο το κεντρικό Ισραήλ στην έβδομη ιρανική πυραυλική επίθεση από τα μεσάνυχτα.