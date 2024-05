Ισραήλ: Συνεχίζει την επιχείρηση στη Ράφα ενώ στέλνει αντιπροσωπεία για διαπραγματεύσεις

Το συνοριακό πέρασμα της Ράφα μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου ελέγχει από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (7/5) ο ισραηλινός στρατός. Κατά τη διάρκεια της νύχτας η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ χτύπησε περισσότερες από 50 τοποθεσίες της Χαμάς στη Ράφα, όπως αναφέρουν οι Times of Israel.

Στο μεταξύ, τις πρώτες πρωινές ώρες το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε πως θα στείλει εντός της ημέρας αντιπροσωπεία στην πρωτεύουσα της Αιγύπτου προκειμένου να συνεχιστούν οι έμμεσες διαπραγματεύσεις με σκοπό να συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

«Η αντιπροσωπεία του Κατάρ θα μεταβεί το πρωί (…) στην Αίγυπτο για να ξαναρχίσουν οι έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα δυο μέρη (…) με την ελπίδα ότι θα καταλήξουν σε συμφωνία για άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση φυλακισμένων και ομήρων», ανέφερε στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπος της διπλωματίας του Εμιράτου, ο Ματζίντ αλ Ανσάρι.

Δραματικές είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, που παρά τις πληροφορίες πως η Χαμάς συμφώνησε για κατάπαυση του πυρός, το Ισραήλ αντιδράει, κάνοντας λόγο για «τέχνασμα».

Στοχευμένα πλήγματα εναντίον στόχων που ανήκουν στη Χαμάς διενεργεί ο στρατός του Ισραήλ στο ανατολικό τμήμα της νότιας πόλης της Γάζας, Ράφα.

Το Ισραήλ είχε κάνει γνωστό ότι θα συνεχίσει τις πολεμικές του επιχειρήσεις στη Ράφα, αφού σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση της Χαμάς για εκεχειρία δεν ικανοποίησε το πολεμικό συμβούλιο. Μάλιστα όπως αναφέρει το γραφείο του πρωθυπουργού κ. Νετανιάχου «θα σταλεί αντιπροσωπεία για να συζητήσει με τη Χαμάς», ωστόσο «οι επιχειρήσεις στη Ράφα κατά των τρομοκρατών θα συνεχιστούν».

Statement from the Prime Minister's Office:



The War Cabinet unanimously decided this evening Israel will continue its operation in Rafah, in order to apply military pressure on Hamas so as to advance the release of our hostages and achieve the other objectives of the war.