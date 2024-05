Πρώην μέλος της Χαμάς: Παγίδα η πρόταση για εκεχειρία - Το Ισραήλ να απαιτήσει την επιστροφή ομήρων

«Παγίδα» χαρακτηρίζει πρώην μέλος της Χαμάς την πρόταση της τρομοκρατικής οργάνωσης για εκεχειρία στη Γάζα.

Συγκεκριμένα, ο Mosab Hassan Yousef προειδοποίησε το Ισραήλ και τις δυτικές δυνάμεις για τις προθέσεις της τρομοκρατικής οργάνωσης, τονίζοντας πως το Ισραήλ πρέπει να απαιτήσει πρώτα την επιστροφή των ομήρων και μετά να εξετάσει τους όρους της εκεχειρίας.

Hamas's last-minute ceasefire proposal is a trap



Israel should not fall into Hamas's new trap unless the terror group commits to the release of ALL HOSTAGES and stepping down from power.



This is a trick orchestrated by Hamas hosts, agents, and donors to prevent Israel from…