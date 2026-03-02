Ισραήλ: Σημαντικά πλήγματα των IDF στις ιρανικές Μυστικές Υπηρεσίες

Ο Ισραηλινός Στρατός γνωστοποίησε ότι αρκετοί ανώτεροι αξιωματούχοι των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών σκοτώθηκαν στις πρώτες επιθέσεις στο Ιράν το Σάββατο.

Μεταξύ αυτών είναι ο Seyed Yahya Hamidi, αναπληρωτής υπουργός Πληροφοριών του Ιράν για θέματα Ισραήλ, ο οποίος, σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό, διηύθυνε τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον Εβραίων, της Δύσης και «αντιπάλων του καθεστώτος στο Ιράν και στο εξωτερικό».

🔴ELIMINATED: Senior members of the Iranian regime’s Ministry of Intelligence.



• Sayed Yahya Hamidi – Deputy Minister of Intelligence for ‘Israel Affairs,’ who led terrorist activities targeting Jews, Western actors, and regime opponents in Iran and abroad.

• Jalal Pour… — Israel Defense Forces (@IDF) March 2, 2026

Επιπλέον, ο στρατός τόνισε ότι οι επιθέσεις σκότωσαν τον Jalal Pour Hossein, επικεφαλής του τμήματος κατασκοπείας στο Ιρανικό Υπουργείο Πληροφοριών, μαζί με «αρκετούς άλλους ανώτερους αξιωματούχους που εμπλέκονταν στην προώθηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων παγκοσμίως και στην καταστολή του ιρανικού λαού».

Ο Ισραηλινός Στρατός ανέφερε ότι η δολοφονία της ηγεσίας του Υπουργείου Πληροφοριών «κατάφερε ένα σοβαρό πλήγμα στην ικανότητα του καθεστώτος να προωθεί τρομοκρατικές επιθέσεις και να στοχεύει αντιπάλους του καθεστώτος στο Ιράν».

Την Κυριακή, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία βομβάρδισε επίσης την έδρα του Υπουργείου Πληροφοριών στην Τεχεράνη.

Το Υπουργείο Πληροφοριών, το οποίο υπόκειται σε κυρώσεις των ΗΠΑ, «είναι ο κεντρικός φορέας πληροφοριών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος, που διαθέτει τις πιο προηγμένες δυνατότητες στο Ιράν και λειτουργεί υπό την άμεση εξουσία του ανώτατου ηγέτη», αναφέρει ο Ισραηλινός Στρατός.

Ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας αναφέρει ότι εντόπισε έγγραφα στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου που αποκάλυπταν προσπάθειες του Υπουργείου Πληροφοριών του Ιράν να δημιουργήσει «ένα κοινό γραφείο επιχειρήσεων πληροφοριών της Χεζμπολάχ, της Χαμάς και του Φρουρού της Επανάστασης».

«Το Υπουργείο Πληροφοριών χρησιμεύει επίσης ως το κύριο εργαλείο του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των Ιρανών πολιτών. Οι πράκτορες του υπουργείου παρείχαν πληροφορίες που επέτρεψαν τη βίαιη καταστολή των διαμαρτυριών όλα αυτά τα χρόνια», πρόσθεσε ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας.