Νετανιάχου: Θα απαντήσουμε στη Χαμάς για τη μη παράδοση σορών - Είναι παραβίαση της εκεχειρίας

Το φέρετρο που παρέδωσε η Χαμάς στο Ισραήλ στη διάρκεια της περασμένης νύχτας θεωρείται ότι περιέχει τα λείψανα ενός ομήρου, η σορός του οποίου είχε ήδη ανακτηθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις πριν από δύο χρόνια και όχι κάποιου από τους 13 ομήρους, οι σοροί των οποίων δεν έχουν ακόμη ανακτηθεί, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πρόσθεσε δε πως υπάρχει παραβίαση των όρων της συμφωνίας με τη Χαμάς για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία είχε επιτευχθεί προ εβδομάδων με την πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Νετανιάχου ανέφερε λείψανα που επέστρεψε η Χαμάς στο Ισραήλ χθες το βράδυ ανήκουν στον Οφίρ Τζαρφάτι, του οποίου το πτώμα ανακτήθηκε από τον IDF στη Λωρίδα της Γάζας τον Δεκέμβριο του 2023, λιγότερο από δύο μήνες μετά την απαγωγή του κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς.

«Πρόκειται για σαφή παραβίαση της συμφωνίας» από τη Χαμάς, καθώς αυτή είναι υποχρεωμένη να επιστρέψει τα πτώματα των 13 δολοφονημένων αιχμαλώτων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.

Στο πλαίσιο των παραπάνω, ο Νετανιάχου θα πραγματοποιήσει σήμερα το απόγευμα αξιολόγηση της ασφάλειας με ανώτερους αξιωματούχους της άμυνας για να «συζητήσει τα μέτρα που θα λάβει το Ισραήλ ως απάντηση στις παραβιάσεις».

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Χαζέμ Κασέμ, δήλωσε ότι η εύρεση όλων των πτωμάτων ήταν μια πρόκληση λόγω της κλίμακας της καταστροφής στη Γάζα. Ωστόσο, «η Χαμάς θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παραδώσει τα υπόλοιπα πτώματα μέχρι να επιλυθεί πλήρως το ζήτημα και το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Κασέμ στο Reuters.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμοτρίτς, και ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, κάλεσαν τον Νετανιάχου να λάβει σκληρά μέτρα κατά της Χαμάς.

Ωστόσο, οποιαδήποτε αντίδραση θα πρέπει πρώτα να λάβει το πράσινο φως από την Ουάσινγκτον, η οποία μεσολάβησε για την εύθραυστη εκεχειρία σύμφωνα με έναν ανώτερο ισραηλινό αξιωματούχο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι θα παρακολουθεί «πολύ στενά» την παράδοση των πτωμάτων των νεκρών ομήρων από τη Χαμάς τις επόμενες 48 ώρες.

Στο πλαίσιο της εκεχειρίας, η Χαμάς απελευθέρωσε όλους τους ζωντανούς ομήρους σε αντάλλαγμα για σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιους κατάδικους και κρατούμενους πολέμου, ενώ το Ισραήλ απέσυρε τα στρατεύματά του και σταμάτησε την επίθεσή του.

Η Χαμάς συμφώνησε επίσης να παραδώσει τους σορούς όλων των νεκρών ομήρων που δεν έχουν ακόμη ανακτηθεί, αλλά δήλωσε ότι θα χρειαστεί χρόνος για τον εντοπισμό και την ανάκτηση των σωμάτων. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η τρομοκρατική οργάνωση μπορεί να έχει πρόσβαση στα περισσότερα λείψανα χωρίς κανένα πρόβλημα.