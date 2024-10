IDF: Εξουδετερώθηκε ο επικεφαλής της Χαμάς και δύο ανώτερα στελέχη

Την εξουδετέρωση του de facto επικεφαλής της Χαμάς στη Γάζα, Ράουχι Μουστάχα μαζί με άλλα δύο ανώτερα στελέχη της τρομοκρατικής οργάνωσης ανακοίνωσαν την Πέμπτη (03/10) οι IDF.

Όπως αναφέρεται την ανακοίνωση, η εξουδετέρωση των τριών τρομοκρατών πραγματοποιήθηκε σε κοινή επιχείρηση των IDF και ISA στη Γάζα πριν από περίπου τρεις μήνες.

«Πριν από περίπου 3 μήνες, σε μια κοινή επίθεση του IDF και του ISA στη Γάζα, οι ακόλουθοι τρομοκράτες εξοντώθηκαν:

Μαχητικά αεροσκάφη της IAF έπληξαν και εξολόθρευσαν τους τρομοκράτες ενώ κρύβονταν σε ένα οχυρωμένο και εξοπλισμένο υπόγειο συγκρότημα στη βόρεια Γάζα.

Το συγκρότημα χρησίμευε ως κέντρο διοίκησης και ελέγχου της Χαμάς και επέτρεψε σε ανώτερα στελέχη να παραμείνουν μέσα σε αυτό για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.

Το IDF θα συνεχίσει να καταδιώκει όλους τους τρομοκράτες που ευθύνονται για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και θα επιχειρήσει εναντίον οποιουδήποτε απειλεί το κράτος του Ισραήλ».

Approximately 3 months ago, in a joint IDF and ISA strike in Gaza, the following terrorists were eliminated:



🔴Rawhi Mushtaha, the Head of the Hamas government in Gaza

🔴Sameh al-Siraj, who held the security portfolio on Hamas' political bureau and Hamas' Labor Committee

🔴Sami… pic.twitter.com/6xpH6tOOot