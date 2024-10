Συνεχής ενημέρωση

Νέα προειδοποίηση «μην επιστρέφετε στα σπίτια σας» στους κατοίκους αρκετών χωριών στον νότιο Λίβανο εξέδωσαν το πρωί της Πέμπτης οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, ενώ αναφορές από Συριακά ΜΜΕ ότι χτυπήθηκε ρωσική βάση.

Ο Ισραηλινός Στρατός φέρεται να έπληξε μια αποθήκη όπλων κοντά στο λιμάνι της Συρίας στη Λαττάκεια τη νύχτα, σύμφωνα με το φιλοκυβερνητικό ραδιόφωνο Sham FM. Ο σταθμός αργότερα ανέφερε ότι οι πυροσβέστες εργάζονταν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην παραλιακή πόλη Jableh, ακριβώς νότια της Λαττάκειας.

ΜΜΕ της αντιπολίτευσης στη Συρία ανέφεραν ότι στόχος της επίθεσης ήταν μια αποθήκη όπλων. Ορισμένα μέσα της συριακής αντιπολίτευσης ισχυρίζονται ότι η στοχευόμενη αποθήκη βρισκόταν μέσα στη ρωσική αεροπορική βάση Χμεϊμίμ.

Ο Ισραηλινός Στρατός δεσμεύτηκε πρόσφατα να αποτρέψει όλες τις αποστολές όπλων από το Ιράν στην τρομοκρατική ομάδα της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, τα οποία συχνά παραδίδονται μέσω Συρίας, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Syria TV:



📌 Israel bombed Russia's Hmeimim airbase an hour after the arrival of an Iranian plane belonging to "Qeshm" Airlines.



📌 The Israeli strike did not target the runways or towers at Hmeimim Airbase and Latakia's civilian airport.



📌 The bombing targeted other military… pic.twitter.com/UxBU8iWHZm