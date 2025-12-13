Times of Israel

O Ισραηλινός στρατός (IDF) επιβεβαίωσε σε δήλωσή του ότι στόχευσε το μεσημέρι του Σαββάτου έναν «σημαντικό» τρομοκράτη της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, ο στόχος ήταν ο κορυφαίος διοικητής της τρομοκρατικής Χαμάς, Ραάντ Σαάντ.

Ο στρατός αναφέρει ότι τους τελευταίους μήνες ο στόχος της επίθεσης «είχε εμπλακεί σε προσπάθειες αποκατάστασης και κατασκευής όπλων της οργάνωσης».

Περαιτέρω λεπτομέρειες θα δοθούν αργότερα, προσθέτει το IDF.

Η επίθεση στην πλευρά της Γάζας που ελέγχεται από τη Χαμάς είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον τριών ατόμων, σύμφωνα με παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης.

Ο Σαάντ θεωρείται ένας από τους λίγους εναπομείναντες αξιωματούχους της ανώτατης στρατιωτικής ηγεσίας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Προηγουμένως είχε υπηρετήσει ως επικεφαλής του τμήματος επιχειρήσεων της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Το Ισραήλ πίστευε ότι ο Σαάντ βρισκόταν στο νοσοκομείο Shifa της Γάζας όταν ο στρατός πραγματοποίησε επιδρομή στο ιατρικό κέντρο τον Μάρτιο του 2024, αν και κατάφερε να διαφύγει εκείνη τη στιγμή.

Έχει επιβιώσει από αρκετές απόπειρες δολοφονίας από το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου, συμπεριλαμβανομένης και μιας τον Ιούνιο του 2024.