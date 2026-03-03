Ισραήλ: Ο πόλεμος με το Ιράν θα μπορούσε να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες 

Ο στρατός του Ισραήλ έχει προετοιμαστεί για το ότι οι επιχειρήσεις κατά του Ιράν θα μπορούσαν να διαρκέσουν για αρκετές εβδομάδες, όπως δήλωσε την Τρίτη ο εκπρόσωπος των IDF, Ναντάβ Σοσάνι.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως η διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης θα μπορούσε να αλλάξει ανάλογα με τις εξελίξεις, ενώ περιέγραψε την πρόοδο του ισραηλινού στρατού μέχρι στιγμής ως θετική.

Ακόμα, ο Σοσάνι είπε ότι η ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων του Ισραήλ στο Ιράν δεν είναι πιθανή.

«Δεν νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πολύ πιθανό αυτή τη στιγμή για τις ισραηλινές δυνάμεις. Δεν υπάρχει κάποια πρακτική ιδέα αυτή τη στιγμή, από όσο γνωρίζω», είπε.

Υπενθυμίζεται πως ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε στο αμερικανικό Fox News πως ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν μπορεί να διαρκέσει για «κάποιο χρονικό διάστημα», αλλά δεν θα διαρκέσει χρόνια.