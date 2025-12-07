Ισραήλ: Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι δεν θα συνταξιοδοτηθεί από την πολιτική αν λάβει προεδρική χάρη

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι δεν θα συνταξιοδοτηθεί από την πολιτική αν λάβει χάρη από τον πρόεδρο της χώρας στην πολύχρονη δίκη με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπος, καθώς κατηγορείται για διαφθορά.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν προγραμματίζει να συνταξιοδοτηθεί από την πολιτική ζωή στην περίπτωση που του απονεμηθεί προεδρική χάρη, ο Νετανιάχου απάντησε: «Όχι».

«Ανησυχούν πολύ για το μέλλον μου. Θέλουν να βεβαιωθούν ότι — πώς να το πω; — Ανησυχούν για το μέλλον μου», δήλωσε αρχικά ο Νετανιάχου αστειευόμενος δίπλα στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Τον προηγούμενο μήνα, ο Νετανιάχου ζήτησε χάρη από τον πρόεδρο Ίσαακ Χέρτζογκ.

Στο Ισραήλ, οι χάριτες έχουν χορηγηθεί συνήθως μόνο μετά την ολοκλήρωση των νομικών διαδικασιών. Δεν υπάρχει προηγούμενο για την έκδοση χάρης κατά τη διάρκεια της δίκης.

Ο Νετανιάχου έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε αδίκημα και οι δικηγόροι του έχουν δηλώσει ότι ο πρωθυπουργός εξακολουθεί να πιστεύει ότι οι νομικές διαδικασίες, εάν ολοκληρωθούν, θα οδηγήσουν σε πλήρη αθώωση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έγραψε στον Χέρτζογκ, πριν ο Νετανιάχου υποβάλει το αίτημά του, ζητώντας από τον Ισραηλινό πρόεδρο να εξετάσει το ενδεχόμενο χορήγησης χάρης στον πρωθυπουργό.