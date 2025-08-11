Με αντισημιτικά γκράφιτι, άγνωστοι βανδάλισαν το Τείχος των Δακρύων (Δυτικό Τείχος), προκαλώντας «θύελλα» αντιδράσεων.

Συγκεκριμένα, φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το γκράφιτι που αναφέρει στα εβραϊκά με κόκκινα γράμματα «Ολοκαύτωμα στη Γάζα», να εκτείνεται σε αρκετούς λίθους.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, o ραβίνος του Δυτικού Τείχους, Σμουέλ Ραμπίνοβιτς, καταδίκασε την πράξη ως βεβήλωση και κάλεσε την αστυνομία να διεξαγάγει έρευνα.

כתובת רוססה על הכותל הדרומי: "יש שואה בעזה", רב הכותל הגיב: "מקום קדוש אינו מקום להביע מחאות יהיו אשר יהיו ושבעתיים כשהדבר נעשה במקום הקדוש ביותר לעם היהודי כולו. על המשטרה לחקור את המעשה, לאתר את הפושעים לחילול הקודש ולהעמידם לדין". pic.twitter.com/0sJFIV4nCr — שילה פריד🇮🇱 (@shilofreid) August 11, 2025

«Ένας ιερός τόπος δεν είναι χώρος έκφρασης διαμαρτυριών - όποιες κι αν είναι αυτές - και ακόμη περισσότερο όταν γίνεται στον ιερότερο τόπο για ολόκληρο τον εβραϊκό λαό», τόνισε σε ανακοίνωση του Ιδρύματος Κληρονομιάς του Δυτικού Τείχους, το οποίο διαχειρίζεται τον χώρο. «Η αστυνομία πρέπει να διερευνήσει το περιστατικό, να εντοπίσει τους δράστες αυτής της βεβήλωσης και να τους οδηγήσει στη δικαιοσύνη».

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την αστυνομία.

Το ίδρυμα αναφέρει ότι επαγγελματική ομάδα καθαρισμού θα αφαιρέσει το γκράφιτι σύμφωνα με κατευθυντήριες οδηγίες που συμμορφώνονται με τον εβραϊκό νόμο.

Ο πρόεδρος του κόμματος Μπλε και Λευκό-Εθνική Ενότητα, Μπένι Γκαντζ, καταδίκασε, επίσης, το περιστατικό, χαρακτηρίζοντας τη «βεβήλωση» του «ιερότερου τόπου για τον εβραϊκό λαό» ως έγκλημα εναντίον ολόκληρου του λαού του Ισραήλ.

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, δήλωσε ότι «η Αστυνομία του Ισραήλ θα δράσει με αστραπιαία ταχύτητα για να συλλάβει τον δράστη και να τον φέρει ενώπιον της δικαιοσύνης».

Ο υπουργός Οικονομικών, Μπετσαλέλ Σμότριτς, έγραψε στην πλατφόρμα X ότι «αυτές οι αρχαίες πέτρες είναι ποτισμένες με τη μακρά ιστορία του λαού μας, μια ιστορία οικοδόμησης, καταστροφής, αίματος, διωγμών και Ολοκαυτώματος, και ξανά οικοδόμησης και αναγέννησης. Όσοι είναι ικανοί να τις μολύνουν με αηδιαστικά αντισημιτικά αιματοβαμμένα ψεύδη έχουν ξεχάσει τι σημαίνει να είσαι Εβραίος».