Το Ισραήλ κατέστρεψε με 100 βόμβες το υπόγειο καταφύγιο του Χαμενεΐ στην Τεχεράνη (vid)

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε την Παρασκευή πως κατέστρεψε το υπόγειο καταφύγιο του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με τους IDF, περίπου 50 αεροσκάφη έριξαν σχεδόν 100 βόμβες στο κτιριακό συγκρότημα που βρίσκεται στην Τεχεράνη, που περιλάμβανε «πολλές εισόδους και αίθουσες για συγκεντρώσεις ανώτερων μελών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος».

🎥 WATCH: ~50 Israeli Air Force fighter jets dismantled Ali Khamenei’s underground military bunker beneath the Iranian regime’s leadership compound in Tehran. pic.twitter.com/Nw0tvvQMRX — Israel Defense Forces (@IDF) March 6, 2026

Το καταφύγιο «αποτελούσε ένα ασφαλές μέσο έκτακτης ανάγκης για τη διαχείριση του πολέμου από τον ηγέτη, ο οποίος εξοντώθηκε πριν προλάβει να το χρησιμοποιήσει» συμπλήρωσαν οι IDF.

Οι ισραηλινός στρατός πρόσθεσε πως μετά από τη δολοφονία του Χαμενεΐ το περασμένο Σάββατο το καταφύγιο «συνέχισε να χρησιμοποιείται από ανώτερα μέλη του ιρανικού καθεστώτος».

Η Μονάδα 8200 και η Μονάδα 9900 της Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών χαρτογράφησαν την τοποθεσία μετά από προσπάθεια ετών, επιτρέποντας τη σημερινή «ακριβή» επίθεση, σύμφωνα με τους IDF.

Δείτε εδώ λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στη Μ. Ανατολή