Ισραήλ: To Ιράν εκτόξευσε το drone που χτύπησε τάνκερ στον Ινδικό Ωκεανό - Νέες απειλές από Χούθι και Τεχεράνη

Το Ισραήλ εκτιμά ότι το drone που έπληξε δεξαμενόπλοιο στον Ινδικό Ωκεανό το Σάββατο εκτοξεύτηκε απευθείας από το Ιράν, όπως μετέδωσε το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12. Πάντως, η Τεχεράνη αρνείται ότι εμπλέκεται στις επιθέσεις που έχουν εξαπολύσει οι Χούθι της Υεμένης κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το πλοίο με σημαία Λιβερίας μετέφερε χημικά προϊόντα και υπέστη ζημιές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες δήλωσαν δύο ναυτιλιακές υπηρεσίες, με τη μια να αναφέρει ότι το πλοίο είναι ισραηλινών συμφερόντων, χωρίς να επιβεβαιώνεται έως στιγμής αυτή η αναφορά.

Δεν έχει υπάρξει ακόμα ανάληψη ευθύνης για το χτύπημα, το οποίο έρχεται εν μέσω καταιγισμού επιθέσεων με drone και πυραύλων από τους σιίτες αντάρτες Xούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, στην Ερυθρά Θάλασσα, μια ζωτικής σημασίας θαλάσσια εμπορική οδό. Οι επιθέσεις διεξάγονται σύμφωνα με τους αντάρτες σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τη Γάζα, προκαλώντας την αντίδραση της διεθνούς κοινότητας με τη συγκρότηση της ναυτικής δύναμης «Φύλακας Ευημερίας».

BREAKING:



The Indian Coastguard has reached the Israeli-linked tanker MV Chem Pluto after it was struck earlier today by a suicide drone launched from Iran.



The vessel is carrying crude oil from Saudi Arabia to India.



20 Indian sailors are on board pic.twitter.com/zHmXapMR6n