Χούθι: Απαντούν με προπαγάνδα στον «Φύλακα της Ευημερίας» - Απειλές κατά της Δύσης (vid)

Οι Χόυθι απαντούν, με νέο προπαγανδιστικό βίντεο, στην επιχείρηση «Φύλακας της Ευημερίας» της Δύσης. Στο βίντεο, οι σιίτες αντάρτες της Υεμένης παρουσιάζουν τη δύναμή τους σε στεριά και θάλασσα, στο όνομα της αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους της Γάζας, όπως αναφέρουν.

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι απειλούν, για άλλη μία φορά, πως η Δύση θα πληρώσει, και πως η επιχείρησή της στην Ερυθρά Θάλασσα θα αποτύχει.

«Αλ Κουντς! Οι στρατιώτες του Αλλάχ, έρχονται! [...] Παλαιστίνη ερχόμαστε με σταθερότητα και ανδρεία! Ο άξονας των Αλ Κουντς έρχεται σε εσάς παραπλανημένες μάζες με την εκπλήρωση της υπόσχεσης του Παραδείσου και τον θρίαμβο του μηνύματός μας», αναφέρουν οι Χούθι.

«Έχουμε ένα θρησκευτικό, ανθρωπιστικό και ηθικό καθήκον να υποστηρίξουμε τη Γάζα. Δεν τρομάζουμε από τις απειλές του Συνασπισμού. Εμείς, οι άνδρες της Υεμένης θα τους αντιμετωπίσουμε», δηλώνει ένας άνδρας, σε άλλο σημείο του βίντεο.

from Telegram - Yemen's Houthi rebels release new video pledging to 'liberate Palestine' pic.twitter.com/2d7xNRazeA