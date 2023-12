Οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα από τους ισλαμιστές Χούθι της Υεμένης έχουν εκτρέψει τον ρου της πλειονότητας του παγκόσμιου εμπορίου μακριά από την κρίσιμη θαλάσσια αρτηρία για τα καταναλωτικά αγαθά και τον ενεργειακό εφοδιασμό. Μια μετατόπιση, όπως επισημαίνει το Associated Press, που αναμένεται να προκαλέσει καθυστερήσεις και αύξηση των τιμών.

Το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τα σιτηρά και άλλα προϊόντα, από παιχνίδια έως ηλεκτρονικά είδα, συνήθως ταξιδεύουν μέσω της υδάτινης οδού που χωρίζει την Αφρική από την Αραβική Χερσόνησο καθ' οδόν προς τη διώρυγα του Σουέζ, από όπου διέρχεται το 12% του παγκόσμιου εμπορίου.

Ορισμένες από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο και ο πετρελαϊκός γίγαντας BP στέλνουν πλοία σε μεγαλύτερες διαδρομές ώστε να παρακάμψουν την Ερυθρά Θάλασσα. Σε απάντηση στις αυξανόμενες επιπτώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο, οι ΗΠΑ και πολλές άλλες χώρες (μεταξύ των οποίων η Ελλάδα) δημιούργησαν μια νέα διεθνή δύναμη κρούσης υπό την ονομασία «Φύλακας Ευημερίας» για την προστασία των πλοίων.

