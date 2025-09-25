Ισραήλ: Η αστυνομία συνέλαβε άντρα για απειλή κατά της ζωής του Νετανιάχου

Τη σύλληψη ενός άντρα για απειλή κατά της ζωής του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε η ισραηλινή αστυνομία.

Όπως αναμεταδίδει το Reuters και σύμφωνα με την αστυνομία, , λίγο πριν από την έναρξη της Εβραϊκής Πρωτοχρονιάς τη Δευτέρα το βράδυ, ένας άνδρας περίπου 40 ετών από την πόλη Κιριάτ Γκατ στο νότο περπάτησε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα δηλώνοντας ότι θα σκοτώσει τον Νετανιάχου.

«Ο ύποπτος είπε στους αστυνομικούς ότι σχεδίαζε να αγοράσει όπλο και να πυροβολήσει τον πρωθυπουργό τρεις φορές», ανέφερε η αστυνομία.

Ο άνδρας συνελήφθη και αναμένεται να κατατεθεί κατηγορητήριο την Πέμπτη. Η αστυνομία επιδιώκει να παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την ολοκλήρωση των νομικών διαδικασιών.