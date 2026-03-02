Ισραήλ: «Fake news» του Ιράν ότι αγνοείται ο Νετανιάχου έπειτα από πλήγμα στην Ιερουσαλήμ

Το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε «fake news» τον ιρανικό ισχυρισμό ότι η τύχη του Ισραηλινού πρωθυπουργού είναι ασαφής μετά από πυραυλική επίθεση που στόχευε την Ιερουσαλήμ.

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωση που μεταδόθηκε από το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars, ένας στρατιωτικός εκπρόσωπος ισχυρίζεται ότι οι πύραυλοι Khaibar του Ιράν έπληξαν με επιτυχία το γραφείο του Νετανιάχου και την κατοικία του αρχηγού της Πολεμικής Αεροπορίας, Τόμερ Μπαρ, σε μια αιφνιδιαστική επίθεση.

Δεν υπήρξαν αναφορές για οποιεσδήποτε επιπτώσεις πυραύλων στην Ιερουσαλήμ, αφού οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν στην πρωτεύουσα πριν από περίπου δύο ώρες. Το γραφείο του Νετανιάχου είναι, από όλες τις απόψεις, άθικτο, επισημαίνουν οι Times of Israel.

Ο Ιρανός εκπρόσωπος ισχυρίζεται επίσης ότι το Ιράν κατέρριψε τρία αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη πάνω από το Κουβέιτ, ενώ οι ΗΠΑ λένε ότι τα τρία χτυπήθηκαν κατά λάθος από φίλια πυρά της αεράμυνας του Κουβέιτ.

Το ιρανικό καθεστώς είναι γνωστό ότι υπερβάλλει τα στρατιωτικά του επιτεύγματα για προπαγανδιστικούς σκοπούς.

Δείτε εδώ λεπτό προς λεπτό όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή.