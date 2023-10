Ισραήλ: Επίθεση με drone σε θέσεις της Χεζμπολάχ στο Λίβανο

Οι δυνάμεις του Ισραήλ λένε ότι πραγματοποιούν νέες επιδρομές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον θέσεων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Initial report – An IAF RPAV is currently striking terror targets belonging to the Hezbollah terrorist organization in Lebanon. Details to follow.