Συνεχής ενημέρωση

Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε πως Ισραηλινοί στρατιώτες εισέδυσαν σήμερα σε δύο σημεία του νοτίου Λιβάνου, όπου η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι αντιμετώπισε ισραηλινές δυνάμεις. Οι ισραηλινές δυνάμεις «πέρασαν την μπλε γραμμή [που χωρίζει τις δύο χώρες] σε μια απόσταση περίπου 400 μέτρων στο έδαφος του Λιβάνου (...)" σε δύο τομείς, προτού αποσυρθεί», ανέφερε ο λιβανέζικος στρατός στο Χ.

Η Χεζμπολάχ είχε κάνει λόγο για μάχες με τις ισραηλινές δυνάμεις που «εισέδυσαν» στο μεθοριακό χωριό Μαρούν αλ Ρας, στον νότιο Λίβανο.

Οι IDF ανακοίνωσαν τους στόχους των στοχευμένων επιχειρήσεών τους στον νότιο Λίβανο. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται τα κεντρικά γραφεία της Χεζμπολάχ, οι αποθήκες όπλων και εκτοξευτών πυραύλων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση τα ισραηλινά στρατεύματα «εξουδετέρωσαν τρομοκράτες και διέλυσαν τρομοκρατικές τρομοκρατικές υποδομές μέσω πυρομαχικών ακριβείας και εμπλοκών κοντινής εμβέλειας».

Ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε και μία φωτογραφία, που όπως υποστηρίζει, δείχνει την υποδομή επίθεσης της Χεζμπολάχ που περιλαμβάνει εκτοξευτή πυραύλων, αποθήκες εκρηκτικών και πρόσθετο στρατιωτικό εξοπλισμό.

⭕️Recap of the IDF's targeted operations in southern Lebanon:



150+ terrorist infrastructure sites have been destroyed in air strikes, including Hezbollah's HQ, weapon storage facilities and rocket launchers.



In cooperation with the IAF, our troops have eliminated terrorists and…

Η ισχυρή φιλοϊρανική τρομοκρατική οργάνωση είχε ανακοινώσει νωρίτερα πως είχε απωθήσει τους Ισραηλινούς στρατιώτες που επιχειρούσαν να εισδύσουν στο Αντάισεχ, ένα άλλο χωριό στη μεθόριο. Η οργάνωση ανέφερε επίσης ότι εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον στρατιωτικών θέσεων μέσα στο Ισραήλ.

Ο επικεφαλής των μέσων ενημέρωσης της οργάνωσης, ο Μοχάμαντ Αφίφ, δήλωσε πως οι μάχες αυτές είναι μόνο «ο πρώτος γύρος» και πως η οργάνωση έχει αρκετά μέλη, όπλα και πυρομαχικά για να απωθήσει το Ισραήλ.

Νωρίτερα, οι Ισραηλινές Δυνάμεις εξαπέλυσαν σήμερα το πρωί νέο πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, ενώ παράλληλα ενίσχυσε τις χερσαίες στρατιωτικές δυνάμεις του καλώντας τους κατοίκους 25 χωριών της αραβικής χώρας που βρίσκονται κοντά στα σύνορα να τα εκκενώσουν.

Χθες εκδόθηκε προειδοποίηση για παρόμοιο αριθμό περιοχών: περίπου πέντε από τα χωριά που περιλαμβάνονται στο τελευταίο μήνυμα υπήρχαν και στη χθεσινή προειδοποίηση. Σήμερα ο ισραηλινός στρατός κάλεσε εκ νέου σήμερα το πρωί τους αμάχους να εκκενώσουν «αμέσως» τοποθεσίες στον νότιο Λίβανο, όπου εξαπέλυσε προχθές, Δευτέρα, χερσαία επίθεση κατά του λιβανέζικου τρομοκρατικού ισλαμιστικού κινήματος Χεζμπολάχ.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού για το αραβόφωνο κοινό, Αβιτσάλ Αντράι, δημοσιοποίησε μήνυμα στον λογαριασμό του στην εφαρμογή Telegram καλώντας τους αμάχους να εκκενώσουν «για την ασφάλειά τους» πάνω από είκοσι τοποθεσίες, μεταξύ των οποίων καταυλισμοί Παλαιστινίων προσφύγων, κυρίως στα περίχωρα της Τύρου.

Επίσης, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι μονάδες του πεζικού και τεθωρακισμένων εντάσσονται στις χερσαίες επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο, όμως τόνισε ότι οι επιχειρήσεις του θα παραμείνουν περιορισμένες και στοχευμένες.

Το Ισραήλ γνωστοποίησε χθες ότι μονάδες των ειδικών δυνάμεων και αλεξιπτωτιστές εισήλθαν στο έδαφος του Λιβάνου σε μικρή απόσταση από τη μεθόριο, στην πρώτη χερσαία επιχείρηση των ισραηλινών δυνάμεων στον Λίβανο που ανακοινώνεται επισήμως.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι μονάδες των ειδικών δυνάμεων διεξάγουν επί μήνες χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ κατά μήκος των συνόρων, στη διάρκεια των οποίων εντόπισαν σήραγγες και αποθήκες όπλων κάτω από σπίτια.

Η συμμετοχή στρατευμάτων του πεζικού και των τεθωρακισμένων της 36ης μεραρχίας, περιλαμβανομένης της Ταξιαρχίας Γκολάνι, όπως και της 188ης ταξιαρχίας τεθωρακισμένων και της 6ης ταξιαρχίας πεζικού υπονοεί ότι η επιχείρηση του Ισραήλ διευρύνεται πέρα από στοχευμένες επιδρομές των ειδικών δυνάμεων.

Ο ισραηλινός στρατός έχει επισημάνει ότι οι χερσαίες επιχειρήσεις του έχουν κυρίως στόχο να καταστρέψουν τις σήραγγες και άλλες υποδομές της Χεζμπολάχ στη μεθόριο και έχει τονίσει ότι δεν σχεδιάζει ευρύτερη επιχείρηση με στόχο τη Βηρυτό ή μεγάλες πόλεις του νότιου Λιβάνου.

Από την πλευρά της ηΧεζμπολάχ επεσήμανε τα μέλη της του συγκρούστηκαν με Ισραηλινούς στρατιώτες που προσπάθησαν να διεισδύσουν στον Λίβανο, ενώ πρόσθεσε ότι στοχοθέτησε ισραηλινά στρατεύματα στην άλλη πλευρά των συνόρων.

«Μαχητές της Χεζμπολάχ συγκρούστηκαν με δύναμη του πεζικού του ισραηλινού εχθρού η οποία προσπαθούσε να διεισδύσει στο χωριό Ανταϊσέχ (…) και την ανάγκασαν να υποχωρήσει», επεσήμανε.

Η φιλοϊρανική τρομοκρατική οργάνωση πρόσθεσε ότι στοχοθέτησε με ρουκέτες και πυροβολικό «μεγάλη δύναμη του πεζικού» του Ισραήλ στην Μισγκάβ Αμ, στο βόρειο Ισραήλ, και στρατεύματα σε τρεις άλλες περιοχές του Ισραήλ κατά μήκος των συνόρων.

14:53: Δανία - Τρεις συλλήψεις για τις δύο εκρήξεις κοντά στην ισραηλινή πρεσβεία στην Κοπεγχάγη



Τρεις άνδρες συνελήφθησαν σήμερα σε σχέση με τις δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν χθες το βράδυ κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ στα περίχωρα της Κοπεγχάγης, ανακοίνωσε η αστυνομία της Δανίας.

14:44: Νέες απειλές Πεζεσκιάν - Το Ισραήλ να σταματήσει τα «εγκλήματα» αλλιώς θα αντιμετωπίσει σκληρή αντίδραση



Νέες απειλές προς το Ισραήλ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, διαμηνύοντας ότι «θα αντιμετωπίσει σκληρή αντίδραση αν δε σταματήσει τα εγκλήματά του».

Ο Ιρανός πρόεδρος κάνει αυτή τη δήλωση μία ημέρα αφότου το Ιράν εκτόξευσε κύμα βαλλιστικών πυραύλων στο Ισραήλ, και το Ισραήλ ενέτεινε τον πόλεμο του με τη Χεζμπολάχ της Τεχεράνης στέλνοντας στρατεύματα πέρα ​​από τα σύνορα με τον Λίβανο.

14:30: Ο ισραηλινός στρατός εισήλθε στο νότιο Λίβανο - Μάχες με Χεζμπολάχ

Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε πως Ισραηλινοί στρατιώτες εισέδυσαν για λίγο σήμερα σε δύο σημεία του νοτίου Λιβάνου, όπου η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι αντιμετώπισε ισραηλινές δυνάμεις. Οι ισραηλινές δυνάμεις «πέρασαν την μπλε γραμμή [που χωρίζει τις δύο χώρες] σε μια απόσταση περίπου 400 μέτρων στο έδαφος του Λιβάνου (...)" σε δύο τομείς, προτού αποσυρθεί», ανέφερε ο λιβανέζικος στρατός στο Χ.

13:18: Το Ισραήλ απαγορεύει στον ΓΓ του ΟΗΕ την είσοδο στη χώρα



Την απαγόρευση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες στο Ισραήλ ανακοίνωσε ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ, λόγω της αποτυχίας του να «καταδικάσει απερίφραστα» τη μαζική πυραυλική επίθεση του Ιράν.

13:31 - ΥΠΕΞ: Ένας Έλληνας ανάμεσα στους νεκρούς της χθεσινής τρομοκρατικής επίθεσης στο Τελ Αβίβ



Ένας Έλληνας πολίτης βρέθηκε νεκρός ανάμεσα στα θύματα της χθεσινής τρομοκρατικής επίθεσης στην περιοχή Γιάφα του Τελ Αβίβ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

12:40: Ισραήλ: Ένας Έλληνας ανάμεσα στους νεκρούς της τρομοκρατικής επίθεσης στο Τελ Αβίβ

Ένας Έλληνας πολίτης βρέθηκε νεκρός ανάμεσα στα θύματα της χθεσινής τρομοκρατικής επίθεσης στην περιοχή Γιάφα του Τελ Αβίβ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

«Ανακοινώνουμε με βαθύτατη θλίψη ότι μεταξύ των θυμάτων της επίθεσης είναι ένας Έλληνας πολίτης, κάτοικος Ιεροσολύμων», τονίζει το ΥΠΕΞ.

12:35 Απειλές Χαμενεΐ σε ΗΠΑ και ΕΕ: «Εξαφανιστείτε από την περιοχή»

Μήνυμα προς τις ΗΠΑ και την Ευρώπη απηύθυνε ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στις πρώτες του δηλώσεις μετά την πυραυλική επίθεση από την Τεχεράνη κατά του Ισραήλ το βράδυ της Τρίτης (02/10).

Μιλώντας σε ομάδα ανώτατων αξιωματούχων στην Τεχεράνη, ο Χαμενεΐ κατηγόρησε τις ΗΠΑ και ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες, όπως είπε, «υποστηρίζουν ψευδώς ότι θα φέρουν την ειρήνη και την ηρεμία στην περιοχή μας».

12:12: Ισραήλ: Τους επτά έφτασαν οι νεκροί από τη χθεσινή τρομοκρατική επίθεση στο Τελ Αβίβ

Ο απολογισμός από τη χθεσινή επίθεση δύο Παλαιστίνιων σε σταθμό τραμ στο Τελ Αβίβ αυξήθηκε σε επτά νεκρούς στη διάρκεια της νύκτας, μετά την ανακοίνωση του θανάτου ενός από τους τραυματίες, ανακοίνωσε η ισραηλινή αστυνομία.

«Ο τραυματίας έφτασε (στα επείγοντα) σε κρίσιμη κατάσταση (…) και αφού έδωσαν μάχη για να τον σώσουν, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του», επεσήμανε το νοσοκομείο Ισιλόφ του Τελ Αβίβ.

10:40: Επικοινωνία Επιτελάρχη ισραηλινού στρατού με τον επικεφαλής της CENTCOM

Ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού, αντιστράτηγος Χέρτσι Χαλέβι πραγματοποίησε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) Στρατηγό Μίχαελ Κουρίλα μετά την επίθεση με πυραύλους του Ιράν την Τρίτη, δήλωσε ο ισραηλινός στρατός το πρωί της Τετάρτης.

Ο στρατός του Ισραήλ σημείωσε ότι οι IDF και οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ συνεργάστηκαν μαζί στον τομέα της άμυνας αρκετές ημέρες πριν και κατά τη διάρκεια της ιρανικής επίθεσης.

«Ο Ισραηλινός Στρατός θα συνεχίσει να εμβαθύνει τη σχέση του με τις Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ λόγω της δέσμευσής μας να ενισχύσουμε την περιφερειακή σταθερότητα και τον συντονισμό μεταξύ των στρατευμάτων», πρόσθεσε ο ισραηλινός στρατός.

10:39: Όλαφ Σολτς: «Το Ιράν διακινδυνεύει να βάλει φωτιά σε ολόκληρη την περιοχή»

Ο γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς κάλεσε το Ιράν και τη Χεζμπολάχ να τερματίσουν αμέσως τις επιθέσεις τους στο Ισραήλ και προειδοποίησε ότι το Ιράν κινδυνεύει να προκαλέσει ανάφλεξη σε ολόκληρη την περιοχή.

Η Γερμανία και οι εταίροι της θα συνεχίσουν να εργάζονται για την κατάπαυση του πυρός, πρόσθεσε.

«Το Ιράν διακινδυνεύει να βάλει φωτιά σε ολόκληρη την περιοχή - αυτό πρέπει να αποτραπεί με κάθε κόστος. Η Χεζμπολάχ και το Ιράν πρέπει να σταματήσουν αμέσως τις επιθέσεις τους στο Ισραήλ», τόνισε.

10:35 Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Κίνδυνος για την περιφερειακή σταθερότητα η επίθεση του Ιράν

Την έντονη καταδίκη της για τη χθεσινή επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ εξέφρασε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φν ντερ Λάιεν επισημαίνοντας ότι τέτοιες ενέργειες απειλούν την περιφερειακή σταθερότητα και κλιμακώνουν τις εντάσεις σε μια ήδη εξαιρετικά ασταθή κατάσταση.

«Προτρέπω όλα τα μέρη να προστατεύσουν τη ζωή αθώων πολιτών», αναφέρει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να ζητά κατάπαυση του πυρός πέρα από τα σύνορα με τον Λίβανο και στη Γάζα και για την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται εδώ και σχεδόν ένα χρόνο, καταλήγει.

10:30 Αεροπορικές εταιρείες του Κόλπου προσαρμόζουν τις διαδρομές πτήσεών τους

Πολλές αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Κόλπου προσάρμοσαν τις διαδρομές πτήσεών τους προκειμένου να εγγυηθούν την ασφάλεια των επιβατών έπειτα από την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ.

Χώρες της περιοχής έκλεισαν τον εναέριο χώρο τους και τα πληρώματα των αεροπορικών εταιρειών επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές πτήσεων για να αποφύγουν την κλιμακούμενη σύγκρουση.

Etihad Airways

Η αεροπορική εταιρεία του Αμπού Ντάμπι Etihad Airways ανακοίνωσε ότι προσαρμόζει την διαδρομή πολλών πτήσεων σήμερα εξαιτίας των περιορισμών στον εναέριο χώρο σε τμήματα της Μέσης Ανατολής. Η Etihad ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί διαρκώς την ασφάλεια και τις επικαιροποιήσεις που αφορούν την κίνηση στον εναέριο χώρο καθώς εξελίσσεται η κατάσταση στην περιοχή.

Emirates Airlines

Η Emirates ακύρωσε όλες τις πτήσεις προς και από το Ιράκ (στη Βασόρα και τη Βαγδάτη), το Ιράν και την Ιορδανία για σήμερα και αύριο. Η αεροπορική εταιρεία παρακολουθεί στενά την κατάσταση στην περιοχή και βρίσκεται σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές σχετικά με τυχόν εξελίξεις.

Qatar Airways

Η Qatar Airways ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις προς και από το Ιράκ και το Ιράν εξαιτίας του κλεισίματος του εναέριου χώρου.

Flydubai

Η Flydubai ακύρωσε τις πτήσεις προς την Ιορδανία, το Ιράκ, το Ισραήλ και το Ιράν για σήμερα και αύριο εξαιτίας του προσωρινού κλεισίματος του εναέριου χώρου, σύμφωνα με ανακοίνωση που εστάλη στο Reuters.

Kuwait Airways

Η Kuwait Airways ανακοίνωσε χθες ότι προσάρμοσε τις διαδρομές πτήσεων για ορισμένες από τις υπηρεσίες της με αποτέλεσμα να υπάρξουν αλλαγές στο πρόγραμμα των πτήσεων. "Πρόκειται για την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας για να εγ

10:15: Όστιν σε Γκάλαντ: Θα αντιμετωπίσουμε την «απειλή» του Ιράν

Ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν τόνισε αργά το βράδυ χθες Τρίτη, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον ισραηλινό ομόλογό του Γιοάβ Γκάλαντ μερικές ώρες μετά την εκτόξευση 200 πυραύλων από το Ιράν εναντίον της ισραηλινής επικράτειας, πως οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ βρίσκονται «σε καλή θέση» για να υπερασπίσουν «τα συμφέροντα» της Ουάσιγκτον στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του στο Πεντάγωνο.

«Ο υπουργός (Όστιν) επαναβεβαίωσε πως οι ΗΠΑ παραμένουν σε καλή θέση για να υπερασπίσουν το (σ.σ. αμερικανικό στρατιωτικό) προσωπικό, τους συμμάχους και τους εταίρους τους έναντι των απειλών του Ιράν και τρομοκρατικών οργανώσεων υποστηριζόμενων από το Ιράν», σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πενταγώνου.

«Ο υπουργός (Γκάλαντ) και εγώ εκφράσαμε αμοιβαία εκτίμηση για την από κοινού υπεράσπιση του Ισραήλ έναντι των σχεδόν 200 βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν και δεσμευτήκαμε να παραμείνουμε σε στενή επαφή», ανέφερε παράλληλα ο κ. Όστιν μέσω X.

I spoke with Israeli Minister of Defense Yoav Gallant today following today’s outrageous act of aggression by Iran against Israel. The Minister and I expressed mutual appreciation for the coordinated defense of Israel against nearly 200 ballistic missiles launched by Iran and… — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 2, 2024

10:05: Οι Χούθι υποστηρίζουν ότι έριξαν 3 πυραύλους Quds 5 σε στρατιωτικό λιμάνι του Ισραήλ

Σε δήλωσή τους που μεταδίδει το Reuters, οι Χούθι λένε ότι δεν θα διστάσουν να διευρύνουν τις επιχειρήσεις τους κατά του Ισραήλ.

09:53: Το Ισραήλ ενισχύει τις δυνάμεις του στον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ακόμη μία μεραρχία εντάσσεται στις επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, καθώς αναφέρονται σφοδρές συγκρούσεις στην περιοχή. Ειδικότερα, τo Ισραήλ ενισχύει τις δυνάμεις του στον Λίβανο με την 36η Μεραρχία, στρατιώτες από την Ταξιαρχία Γκολάνι, την 188η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία, την 6ης Ταξιαρχία Πεζικού.

אוגדה 36 מצטרפת לפעילות הקרקעית בלבנון



לכל הפרטים👇https://t.co/YAzv5xUxEq pic.twitter.com/3rpaDvRr4E — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 2, 2024

09:34: IDF: Νέα προειδοποίηση στους κατοίκους 20 χωριών στο νότιο Λίβανο να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους

«Προειδοποίηση προς τους κατοίκους των χωριών στο νότιο Λίβανο: Al-Bayada, Beit Al-Siyad, Al-Rashidiyeh, Mashouq, Al-Bass, Shubriha, Tayr Dibba, Al-Barghliyeh, Al-Qasimiya Camp, Nabi Qassem, Burj Rahal, Al-Abbasiya, Battle, Ain Baal, Mahrouna, Bafliyeh, Derkiva, Srifa, Arzoun, Dardaghia, Dahr Bariyat Jaber, Jabal Al-Adas, Shahour, Burj Al-Shamali. Οι δραστηριότητες της Χεζμπολάχ αναγκάζουν τον Ισραηλινό Στρατό να ενεργήσει σθεναρά εναντίον του. Το IDF δεν σκοπεύει να σας βλάψει, επομένως για την ασφάλειά σας πρέπει να εκκενώσετε αμέσως τα σπίτια σας και να κατευθυνθείτε βόρεια του ποταμού Awali. Σώστε τη ζωή σας. Όποιος βρίσκεται κοντά σε μέλη, εγκαταστάσεις και μέσα μάχης της Χεζμπολάχ θέτει τη ζωή του σε κίνδυνο. Κάθε σπίτι που χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ για τις στρατιωτικές της ανάγκες αναμένεται να τεθεί στο στόχαστρο. Εκκενώστε αμέσως τα σπίτια σας. Προσέξτε, σας απαγορεύεται να κατευθυνθείτε νότια. Οποιαδήποτε κατεύθυνση νότια μπορεί να σας εκθέσει σε κίνδυνο. Θα σας ενημερώσουμε για την ασφαλή ώρα να επιστρέψετε στα σπίτια σας», τονίζουν οι IDF.

09:32: Στηρίζει την άμυνα του Ισραήλ η Βρετανία - «Έπαιξαν ρόλο χθες οι βρετανικές δυνάμεις»

Στην καταδίκη των ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων κατά του Ισραήλ προέβη τη νύχτα ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ και η υπόλοιπη ηγεσία της βρετανικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ, η επίθεση ξεκίνησε ενώ ο κ. Στάρμερ συνομιλούσε τηλεφωνικώς με τον Ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το τηλεφώνημα ολοκληρώθηκε εσπευσμένα αλλά ο Βρετανός ηγέτης πρόλαβε να δηλώσει τη δέσμευση της χώρας του στην ασφάλεια του Ισραήλ και στην προστασία των αμάχων, αλλά και να ζητήσει εκεχειρία σε Λίβανο και Γάζα.

Λίγες ώρες αργότερα, σε διάγγελμα από την Ντάουνινγκ Στριτ, ο Κιρ Στάρμερ είπε ότι καταδικάζει απερίφραστα αυτό που περιέγραψε ως απόπειρα του Ιράν να πλήξει αθώους Ισραηλινούς και να κλιμακώσει περαιτέρω την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Όπως συμπλήρωσε, «στεκόμαστε στο πλευρό του Ισραήλ, αναγνωρίζουμε το δικαίωμα του στην αυτοάμυνα έναντι της επιθετικότητας». Κατηγόρησε το Ιράν για πρόκληση χάους και καταστροφής στην περιοχή. «Αυτό πρέπει να σταματήσει», τόνισε.

Είπε στη συνέχεια ότι η Βρετανία στηρίζει τη «λογική απαίτηση» του Ισραήλ για ασφάλεια του λαού του και εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» για το ότι η περιοχή βρίσκεται στο «χείλος του γκρεμού», αλλά και για τον κίνδυνο εσφαλμένων υπολογισμών.

Σε μήνυμα του δε προς τους Βρετανούς στον Λίβανο είπε ξανά πως πρέπει να φύγουν άμεσα καθώς η κατάσταση είναι «σοβαρή».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου αν οι βρετανικές στρατιωτικές δυνάμεις παίζουν ρόλο στην άμυνα του Ισραήλ, ο κ. Στάρμερ απέφυγε να απαντήσει κάνοντας λόγο για κατάσταση που εξελίσσεται.

Λίγο αργότερα ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι, καταδικάζοντας την ιρανική επίθεση, ανέφερε πως «οι βρετανικές δυνάμεις έχουν αυτό το βράδυ παίξει το ρόλο τους στις προσπάθειες να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή» και ευχαρίστησε το προσωπικό που ενεπλάκη στην αδιευκρίνιστη επιχείρηση.

Το Υπουργείο Άμυνας δεν έδωσε άλλη λεπτομέρεια. Οι Times γράφουν πως οι βρετανικές δυνάμεις ήταν μεν έτοιμες να συνδράμουν την άμυνα του Ισραήλ, χωρίς όμως να έχουν τη δυνατότητα να καταρρίψουν βαλλιστικούς πυραύλους όπως οι Αμερικανοί. Σημειώνεται δε πως στην ιρανική επίθεση του Απριλίου τα βρετανικά Typhoon από το Ακρωτήρι είχαν καταρρίψει drone που κατευθύνονταν στο Ισραήλ, τα οποία όμως κινούνται με μικρότερη ταχύτητα από τους πυραύλους.

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι δήλωσε πως καταδικάζει την επίθεση κατά του Ισραήλ με τους πιο ισχυρούς όρους. Πρόσθεσε ότι χθες προειδοποίησε το Ιράν να μην προβεί σε ενέργειες που θα μπορούσαν να ωθήσουν την περιοχή περαιτέρω προς το χείλος του γκρεμού. «Ένας κύκλος κλιμάκωσης δεν είναι προς το συμφέρον κανενός», συμπλήρωσε ο επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας.

09:31: Γερμανία: Καταδικάζει την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ

H γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ καταδίκασε την επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ. «Έχουμε προειδοποιήσει με έμφαση το Ιράν να αποφύγει μία επικίνδυνη κλιμάκωση», έγραψε η Μπέρμποκ στο Εξ, την ώρα που εξελίσσονταν η εκτόξευση ρουκετών. «Το Ιράν πρέπει να σταματήσει αμέσως την επίθεση. Το Ιράν οδηγεί την περιοχή στο γκρεμό».



Το Ισραήλ ευχαρίστησε αμέσως τη Μπέρμποκ. «Δεν θα ξεχάσουμε την υποστήριξη και αλληλεγγύη ηγετών και χωρών από όλο τον κόσμο. Ξέρουμε ποιοι είναι οι φίλοι μας» έγραψε από την πλευρά του ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Κατς.

Πολιτικοί από τα δύο μεγάλα κόμματα της Γερμανίας, το κυβερνών SPD και την αξιωματική αντιπολίτευση CDU καταδίκασαν έντονα την επίθεση του Ιράν, το οποίο χαρακτήρισαν «κράτος-τρομοκράτη». Ο Γιούργκεν Χαρντ και ο Ρόντεριχ Κίζεβετερ του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος ζήτησαν να ενταθεί η πίεση στο Ιράν με νέες κυρώσεις και μεγαλύτερη απομόνωση της Τεχεράνης.

Λίγες ώρες πριν την επίθεση του Ιράν, η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ υποδέχονταν τους υπουργούς εξωτερικών 16 χωρών που ήταν στο Βερολίνο, στο πλαίσιο της «Διαδικασίας του Βερολίνου για τα Δυτικά Βαλκάνια» τόνιζε σε δηλώσεις της ότι πρέπει να αποτραπεί η γενικότερη ανάφλεξη στην περιοχή με μία επίθεση του Ιράν σε μία σύρραξη με το Ισραήλ. Για τις χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο κατά της Χεσμπολάχ, σημείωσε ότι η Χεσμπολάχ είχε παραβιάσει την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και είχε αναπτυχθεί στη Ζώνη Ασφαλείας στο νότιο Λίβανο, νότια του ποταμού Λιτάνι, από την οποία πρέπει να αποσυρθεί.

Axios: Το Ισραήλ θα εξαπολύσει «σημαντικά αντίποινα» στη μαζική πυραυλική επίθεση του Ιράν

Δημοσίευμα του Axios υποστηρίζει ότι το Ισραήλ θα εξαπολύσει «σημαντικά αντίποινα» στη μαζική πυραυλική επίθεση του Ιράν εντός των ημερών. Θα στοχεύσει εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου στο εσωτερικό του Ιράν και άλλες στρατηγικές τοποθεσίες

Ερντογάν: Το Ισραήλ μετά τη Γάζα και το Λίβανο θα στοχεύσει την Τουρκία

Την ανησυχία του εξέφρασε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με αφορμή τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ, τονίζοντας ότι «το Ισραήλ μετά τη Γάζα και το Λίβανο τώρα θα στοχεύσει την Τουρκία».

«Με οποιοδήποτε κόστος η Τουρκία θα σταθεί απέναντι στο Ισραήλ» ανέφερε.

«Η κυβέρνηση του Ισραήλ που προχωράει με τη θεωρία της Γης της Επαγγελίας και με θρησκευτικό φανατισμό. Μετά την Παλαιστίνη και τον Λίβανο, το λέω ξεκάθαρα θα στοχεύσει τα εδάφη της δικής μας πατρίδας. Αν και κάποιοι δεν το βλέπουν, ο Νετανιάχου περιλαμβάνει την Ανατολία στα όνειρά του, ακολουθεί μια ουτοπία και αυτή την αποκαλύπτει με διάφορες ευκαιρίες.

Να μοιραστώ μαζί σας αυτή την πληροφορία της γεωγραφίας. Η απόσταση από την περιοχή Γιαγλιάνταγ της πόλης Χάται που είναι τα σύνορα μας με τη Συρία, μέχρι και τον Λίβανο είναι 170 χιλιόμετρα. Η Τουρκία με αυτοκίνητο απέχει με τον Λίβανο μόλις 2,5 ώρες. Η απόσταση της Αντιόχειας με τη Γάζα, είναι όσο η απόσταση της Άγκυρας με το Αϊδίνιο. Δηλαδή η κατοχή, η τρομοκρατία, η επιθετικότητα είναι ακριβώς δίπλα μας», υπογράμμισε.

«Η επιθετικότητα του Ισραήλ βλέπουμε από τις δηλώσεις πως περιλαμβάνει και την Τουρκία. Επαναλαμβάνω πως όποιο κι αν είναι το κόστος, η Τουρκία θα στέκεται ενάντια στο Ισραήλ και θα καλέσει τον κόσμο σε αυτή την αξιότιμη στάση», επισήμανε ο Ερντογάν.

«Προειδοποιώ το Ισραήλ, οι συνέπειες της χερσαίας επιχείρησης στον Λίβανο δεν θα μοιάζει με τις προηγούμενες επιχειρήσεις κατοχής. Δεν θα είναι ίδια η άμυνα του Λιβάνου, με αυτήν της Γάζας που ήταν απομονωμένη, αδύναμη και δίχως άμυνα. Εμείς ως Τουρκία και τουρκικός λαός, δεν θα αφήσουμε μόνα τα αδέλφια μας στον Λίβανο και θα τους στηρίξουμε με κάθε μέσο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είναι παράνομη απόπειρα εισβολής, η χερσαία επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο παραβιάζοντας την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα αυτής της χώρας. Αυτή η επίθεση πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατό και οι Ισραηλινοί στρατιώτες πρέπει να αποσυρθούν από το έδαφος του Λιβάνου. Ως αποτέλεσμα αυτής της επικίνδυνης απόπειρας εισβολής, είναι πολύ πιθανό να εμφανιστεί ένα νέο κύμα μετανάστευσης και οι εξτρεμιστές να κερδίσουν έδαφος σε όλο τον κόσμο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτές οι εξελίξεις θα επηρεάσουν και τις χώρες που παρέχουν πολιτική υποστήριξη και όπλα στο Ισραήλ», τονίζει σε ανακοίνωσή του το τουρκικό ΥΠΕΞ.

«Απαράδεκτη» για τον πρωθυπουργό της Ιαπωνίας η επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ

Ο νέος πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, ο Σιγκέρου Ισίμπα, χαρακτήρισε σήμερα «απαράδεκτη» την επίθεση που εξαπολύθηκε χθες από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ.

«Η επίθεση του Ιράν είναι απαράδεκτη. Την καταδικάζουμε σθεναρά. Ταυτόχρονα, ελπίζουμε να συνεργαστούμε» με τις ΗΠΑ «προκειμένου να αποφευχθεί» το ενδεχόμενο η κατάσταση στη Μέση Ανατολή «να εκτραχυνθεί», να ξεσπάσει «ολοκληρωτικός πόλεμος», είπε ο κ. Ισίμπα στον ιαπωνικό Τύπο μετά την πρώτη τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία της Δανίας μετά από δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ στην Κοπεγχάγη.

«Δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός και είμαστε στο αρχικό στάδιο ερευνών» ανακοίνωσε η αστυνομία προσθέτοντας ότι εξετάζεται αν σχετίζονται με την πρεσβεία του Ισραήλ.

IDF: Νέα προειδοποίηση προς τους κατοίκους του νότιου Λιβάνου για σκληρές συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ

«Επείγουσα προειδοποίηση στους κατοίκους του νότιου Λιβάνου. Σφοδρές μάχες διεξάγονται στο νότιο Λίβανο, όπου τα μέλη της Χεζμπολάχ εκμεταλλεύονται το αστικό περιβάλλον και τους αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες για να εξαπολύσουν τις επιθέσεις τους. Για την προσωπική σας ασφάλεια, σας παρακαλούμε να μην κινηθείτε με οχήματα από την περιοχή βόρεια του ποταμού Λιτάνη στα νότια του. Ο Ισραηλινός Στρατός θα διακόψει τις κινήσεις των μελών της Χεζμπολάχ και θα τους εμποδίσει να πραγματοποιήσουν τις επιθέσεις τους. Αυτή η προειδοποίηση ισχύει μέχρι νεωτέρας», επισημαίνεται.

#عاجل ‼️ تحذير عاجل لسكان جنوب لبنان

⭕️يدور قتال عنيف في جنوب لبنان حيث يستغل عناصر حزب الله البيئة المدنية والمدنيين دروعًا بشرية لشن هجوماته .

⭕️من أجل سلامتكم الشخصية نطلب منكم عدم الانتقال بالمركبات من منطقة شمال نهر الليطاني إلى جنوبها.

⭕️سيعمل جيش الدفاع على تعطيل تحركات… pic.twitter.com/THLai2e1yX — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 2, 2024

Το Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην εμπλακούν μετά την πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ

Το Ιράν διεμήνυσε στις Ηνωμένες Πολιτείες να μην εμπλακούν, μετά την πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ, ανέφερε την Τετάρτη το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim του Ιράν, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών Abbas Araqchi.

Χεζμπολάχ: Αντιμετωπίσαμε Ισραηλινούς στρατιώτες και τους υποχρεώσαμε σε υποχώρηση

Η Χεζμπολάχ σήμερα το πρωί υποστήριξε τα μέλη της της ήρθαν αντιμέτωποι με ισραηλινούς στρατιώτες που μπήκαν στην πόλη Adaisseh και τους υποχρέωσαν σε υποχώρηση.

Βρισκόμενο περισσότερο από κάθε φορά πλησίον της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων, το Ιράν, εξαπέλυσε πυρά στο Ισραήλ δεύτερη φορά σε διάστημα εντός έξι μηνών – υπενθυμίζεται, η προηγούμενη επίθεση ήταν στις 13 Απριλίου.

Άμεση ήταν η αντίδραση των ΗΠΑ και η υποστήριξή τους στο Ισραήλ μετά την επίθεση που δέχθηκε στο σύνολο της επικράτειάς του. Την ενέργεια του Ιράν κατέκριναν επίσης χώρες όπως η Γαλλία και η Ιαπωνία. Συνεδριάζει εκτάκτως την Τετάρτη (2/10) το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας και του Ισραήλ.

Ακλόνητη είναι η υποστήριξη της υποψήφιας για την προεδρία των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, προς το Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας το Ιράν επικίνδυνη δύναμη στη Μέση Ανατολή. Από την πλευρά του, το Ιράν συνεχίζει τις απειλές. Ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι το «Ιράν άσκησε το δικαίωμά του στη ''νόμιμη άμυνα'' εναντίον του Ισραήλ [...] και «η δράση του μπορεί να θεωρηθεί λήξασα».

Το Ιράν θα πλήξει «όλες τις υποδομές» του Ισραήλ αν υποστεί επίθεση σε ανταπόδοση για την εκτόξευση 200 πυραύλων στην οποία προχώρησε την Τρίτη (1/10), προειδοποίησε ο αρχηγός του ιρανικού γενικού επιτελείου, στρατηγός Μοχαμάντ Μπαγερί.

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا في حي حارة حريك في المباني المحددة في الخريطتيْن والمباني المجاورة لها.



⭕️أنتم متواجدون بالقرب من منشآت خطيرة تابعة لحزب الله حيث سيعمل جيش الدفاع بقوة ضدها على المدى الزمني القريب.



⭕️من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم… pic.twitter.com/oYLEjqQn0g — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 1, 2024

Στο μεταξύ, το ντιμπέιτ των υποψήφιων αντιπροέδρων, Τιμ Γουόλτς και Τζέι Ντι Βανς, ξεκίνησε με ερώτηση για την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Ενδεικτικό του κλίματος που είχε διαμορφωθεί μετά την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ ήταν η δήλωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπένιαμιν Νετανιάχου, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας ότι «το Ιράν έκανε ένα μεγάλο λάθος και θα το πληρώσει».

איראן עשתה הערב טעות גדולה - והיא תשלם על כך. pic.twitter.com/B2yppgGqcE — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 1, 2024

Εξίσουν ενδεικτική και η ανάρτηση της Μοσάντ ότι «το Ιράν δεν έχει πάρει το μάθημα της Χαμάς, της Χεζμπολάχ και των Χούθι. Τώρα θα αναγκαστεί να μάθει το μάθημα».

Israeli official:



Iran has not learned the lesson of Hamas, Hezbollah and the Houthis.



Now she will be forced to learn the lesson herself. — Mossad Commentary (@MOSSADil) October 1, 2024

Ιρανός ΥΠΕΞ: Η δράση του Ιράν ολοκληρώθηκε

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι το Ιράν άσκησε το δικαίωμά του στη «νόμιμη άμυνα» εναντίον του Ισραήλ και η δράση του μπορεί να θεωρηθεί λήξασα, εκτός εάν «το ισραηλινό καθεστώς αποφασίσει» να προβεί σε ενέργειες που θα απαιτήσουν «περαιτέρω ανταπόδοση».

Διεθνή ΜΜΕ: Το Ισραήλ θα απαντήσει άμεσα

Την αναμενόμενη άμεση απάντηση του Ισραήλ στο μπαράζ πυραύλων που δέχθηκε ανέφεραν πηγές που επικαλούνται διεθνή ΜΜΕ. BBC, Guardian, Times of Israel και NYT είχαν εκτιμήσει πως αποτελεί μονόδρομο για το Τελ Αβίβ να αντιδράσει, κάτι άλλωστε που ανέφεραν οι IDF και η Μοσάντ. Την ίδια στιγμή η Τεχεράνη απειλεί, ενώ άμεση ήταν η στήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ.

Όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης στο στόχαστρο των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων πιθανόν να βρεθούν μια σειρά ιρανικοί στόχοι, με το BBC να επισημαίνει πως θα κυμαίνονται από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης μέχρι τις βάσεις των Φρουρών της Επανάστασης, τις αποθήκες πυρομαχικών και τις θέσεις απ' όπου εκτοξεύθηκαν οι πύραυλοι την Τρίτη (1/10).

Τα πιο ακραία σενάρια που διερευνώνται αυτή τη φορά, σύμφωνα με τους Αμερικανούς αξιωματούχους, περιλαμβάνουν το ενδεχόμενο να χτυπήσει το Ισραήλ τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, ειδικότερα τις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού στο Νατάνζ, την καρδιά του ιρανικού προγράμματος βόρεια του Ισφαχάν.

Με δεδομένη την απάντηση του Ισραήλ, αναλυτές εκτιμούν ότι η επίθεση του Ιράν δεν είχε στρατηγικό σκοπό πέρα από το να στείλει το μήνυμα στο Ισραήλ ότι θα πρέπει να σκεφτεί δύο φορές την επόμενη φορά που θα επεδίωκε να επιτεθεί σε ιρανικά συμφέροντα ή συμμάχους.

Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), είχε διαβεβαιώσει ότι το Ισραήλ θα ανταποδώσει την πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε σήμερα το Ιράν, διευκρινίζοντας πως αυτό θα γίνει «στον κατάλληλο τόπο και χρόνο».

«Αυτή η επίθεση θα έχει συνέπειες. Έχουμε τα σχέδιά μας και θα ενεργήσουμε όπου και όποτε αποφασίσουμε», είπε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος των IDF Ντανιέλ Χαγκάρι.

אנחנו מבקשים לא לתת מידע לאויב ולא להעביר מיקומים ותיעודים ממרחבים בהן ישנן פגיעות pic.twitter.com/VXgPw8dVqn — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 1, 2024

Μάλιστα σε ανάρτησή της η Μοσάντ αναφέρει ότι οι IDF γνωστοποίησαν πως «θα επιτεθούμε με δύναμη απόψε σε όλη τη Μέση Ανατολή», καθώς και ότι αυτή η επίθεση θα γίνει απόψε, χωρίς να προσδιορίζει τον ακριβή χρόνο.

We will attack with force tonight throughout the Middle East — Mossad Commentary (@MOSSADil) October 1, 2024

Senior official:



Israel will attack Iran extensively tonight — Mossad Commentary (@MOSSADil) October 1, 2024

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις χαρακτήρισαν αργά το βράδυ της Τρίτης (1/10) την «απαγορευμένη στρατιωτική ζώνη» άλλη μια περιοχή κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων εναντίον της φιλοϊρανικής τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Όπως φαίνεται σε χάρτη που δόθηκε στη δημοσιότητα, η περιοχή περιλαμβάνει τις κοινότητες Ντοβέβ, Τσιβόν και Μαλκία, στο βόρειο Ισραήλ.

Το διεθνές αεροδρόμιο της Τεχεράνης ανακοίνωσε απόψε ότι ανέστειλε τις πτήσεις του, μετά την πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν κατά του Ισραήλ σε απάντηση για τις εξουδετερώσεις των αρχηγών της παλαιστινιακής ισλαμιστικής τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς και της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, μετέδωσε τοπικό μέσο ενημέρωσης.

«Επί του παρόντος αναστείλαμε τις εισερχόμενες και εξερχόμενες πτήσεις από το διεθνές αεροδρόμιο της Τεχεράνης μέχρι να εκδοθεί η άδεια πτήσης», δήλωσε στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων των φοιτητών ISNA ο επικεφαλής του διεθνούς αερολιμένα της ιρανικής πρωτεύουσας Σαΐντ Σαλανταρί.