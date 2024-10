Δανία: Τρεις συλλήψεις για τις δύο εκρήξεις κοντά στην ισραηλινή πρεσβεία στην Κοπεγχάγη (vid)

Τρεις άνδρες συνελήφθησαν σήμερα σε σχέση με τις δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν χθες το βράδυ κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ στα περίχωρα της Κοπεγχάγης, ανακοίνωσε η αστυνομία της Δανίας.

«Δύο άνδρες συνελήφθησαν σε τρένο στον κεντρικό σταθμό της Κοπεγχάγης. Επιπλέον νωρίτερα σήμερα συλλάβαμε έναν άνδρα σε άλλο σημείο της Κοπεγχάγης», ανέφερε η αστυνομία στο X.

Νωρίτερα σήμερα, η αστυνομία της Δανίας ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνες για τις εκρήξεις.

