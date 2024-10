ΥΠΕΞ: Ένας Έλληνας ανάμεσα στους νεκρούς της χθεσινής τρομοκρατικής επίθεσης στο Τελ Αβίβ

Ένας Έλληνας πολίτης βρέθηκε νεκρός ανάμεσα στα θύματα της χθεσινής τρομοκρατικής επίθεσης στην περιοχή Γιάφα του Τελ Αβίβ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

«Ανακοινώνουμε με βαθύτατη θλίψη ότι μεταξύ των θυμάτων της επίθεσης είναι ένας Έλληνας πολίτης, κάτοικος Ιεροσολύμων», τονίζει το ΥΠΕΞ.

Πριν από λίγο, συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε και η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα. «Συμμεριζόμαστε τη θλίψη της οικογένειας του Έλληνα πολίτη, θύματος της απεχθούς αδιάκριτης τρομοκρατίας, που δολοφονήθηκε χθές βράδυ στη Γιάφο απο Παλαιστίνιους τρομοκράτες», τονίζει.

Τρομοκρατικό χτύπημα στο Τελ Αβίβ

Λίγα λεπτά πριν το Ιράν ξεκινήσει τη χθεσινή επίθεση κατά του Ισραήλ, σημειώθηκε τρομοκρατική επίθεση στη Γιάφα, νοτίως του Τελ Αβίβ, με πυροβολισμούς και τη χρήση μαχαιριού, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 7 ανθρώπους και τραυμάτισε σοβαρά 9.

פיגוע קשה בעיר תל אביב יפו: 2 מחבלים פתחו באש עם נשק ארוך, מספר רב של נפגעים בהם אנוש ב-3 זירות



Serious attack in the city of Tel Aviv Yafo: 2 terrorists opened fire with a long weapon, a large number of casualties including a human in 3 scenes https://t.co/Xxdtb76qyb pic.twitter.com/IW0bEVxAOg