Ισραήλ: Έκλεισαν οι συνοριακές διαβάσεις προς τη Γάζα, εν μέσω των επιθέσεων στο Ιράν

Το Ισραήλ ανακοίνωσε το Σάββατο πως έκλεισε τα περάσματα προς τη Λωρίδα της Γάζας, για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας και τη μεταφορά ασθενών που χρειάζονται ιατρική διακομιδή, έκλεισαν το Σάββατο, καθώς οι ισραηλινές και αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν στο Ιράν.

Η ισραηλινή υπηρεσία COGAT ανέφερε στην ανακοίνωσή της σχετικά με το κλείσιμο των συνοριακών διαβάσεων της Γάζας ότι από την έναρξη της εκεχειρίας είχαν παραδοθεί στη Γάζα τρόφιμα που κάλυπταν τέσσερις φορές τις ανάγκες του πληθυσμού.

Πρόσθεσε ότι «τα υπάρχοντα αποθέματα αναμένεται να επαρκέσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα».

Οι εν λόγω διαβάσεις περιλαμβάνουν το πέρασμα της Ράφα, που βρίσκεται στα νότια σύνορα της παλαιστινιακής επικράτειας με την Αίγυπτο, το οποίο επαναλειτούργησε στις αρχές Φεβρουαρίου.