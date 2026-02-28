Τραμπ στο Axios: Θα χρειαστούν αρκετά χρόνια για να ανακάμψουν από αυτή την επίθεση

Ο Nτόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι έχει αρκετές «εξόδους» από την επιχείρηση Epic Fury, όπως αποκαλείται η στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, η οποία ξεκίνησε νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

«Μπορώ να το παρατείνω και να αναλάβω τον έλεγχο της όλης υπόθεσης, ή να το τελειώσω σε δύο ή τρεις μέρες και να πω στους Ιρανούς: «Θα τα ξαναπούμε σε λίγα χρόνια αν αρχίσετε να ξαναχτίζετε [τα πυρηνικά και πυραυλικά σας προγράμματα]»», δήλωσε στο Axios ο Τραμπ σε μια πεντάλεπτη τηλεφωνική συνέντευξη από το Mar-a-Lago.

«Σε κάθε περίπτωση, θα χρειαστούν αρκετά χρόνια για να ανακάμψουν από αυτή την επίθεση», εκτίμησε ο Τραμπ.

«Το Ιράν δεν επιθυμούσε ποτέ μία συμφωνία»

O Τραμπ, μεταξύ άλλων, δήλωσε στο ισραηλινό Channel 12 ότι το Ιράν επανειλημμένα πλησίαζε σε συμφωνία και στη συνέχεια υπαναχωρούσε, γεγονός που, όπως είπε, τον οδήγησε στο συμπέρασμα ότι δεν επιθυμούσε ποτέ πραγματικά μια συμφωνία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι ζήτησε από την ομάδα του να συγκεντρώσει τις επιθέσεις του Ιράν τα τελευταία 25 χρόνια και διαπίστωσε ότι «κάθε μήνα έκαναν κάτι κακό - ανατίναζαν κάτι και σκότωναν κάποιον». Ο Τραμπ υποστήριξε ότι χωρίς το πλήγμα του Ιουνίου, το Ιράν θα διέθετε ήδη πυρηνικά όπλα.

Περιέγραψε επίσης μια «καλή συνομιλία» με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, λέγοντας ότι «είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος», και πρόσθεσε ότι διαθέτει πολλαπλές επιλογές εξόδου: είτε να παρατείνει την εκστρατεία και να «πάρει τον έλεγχο των πάντων», είτε να την τερματίσει μέσα σε λίγες ημέρες και να προειδοποιήσει το Ιράν να μην επιχειρήσει ανασυγκρότηση, σημειώνοντας ότι η ανάκαμψη θα τους πάρει χρόνια.

Σε ό,τι αφορά τη συνέχεια της σύγκρουσης, ο Τραμπ δήλωσε ότι διαθέτει «πολλές επιλογές εξόδου» από την παρούσα φάση. Όπως ανέφερε, θα μπορούσε είτε να παρατείνει την επιχείρηση «πάρει τον έλεγχο των πάντων», είτε να την ολοκληρώσει μέσα σε λίγες ημέρες, προειδοποιώντας το Ιράν ότι ενδεχόμενη επανεκκίνηση του πυρηνικού του προγράμματος θα οδηγήσει σε νέα αντιπαράθεση. Σε κάθε περίπτωση, εκτίμησε ότι η Τεχεράνη «θα χρειαστεί χρόνια για να ανακάμψει από αυτή την επίθεση».