Ισραήλ: Δύο στρατιώτες των IDF νεκροί σε επίθεση της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

Δύο στρατιώτες των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) σκοτώθηκαν νωρίς το πρωί της Κυριακής σε επίθεση της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο ένας από τους νεκρούς είναι ο λοχίας πρώτης τάξης Μαχέρ Χατάρ, 38 ετών, χειριστής βαρέων μηχανημάτων στη μονάδα μηχανικού της 91ης Περιφερειακής Μεραρχίας «Γαλιλαία», με καταγωγή από τη Ματζντάλ Σαμς.

Το όνομα του δεύτερου στρατιώτη θα ανακοινωθεί αργότερα, σύμφωνα με τον στρατό.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά σε στρατιωτική θέση στον νότιο Λίβανο, ακριβώς απέναντι από την ισραηλινή συνοριακή κοινότητα Μανάρα.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα του ισραηλινού στρατού, το περιστατικό ξεκίνησε όταν ένα τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού Puma ακινητοποιήθηκε κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στην περιοχή. Οι IDF έστειλαν ένα δεύτερο τεθωρακισμένο Puma και δύο θωρακισμένες μπουλντόζες D9 για να το απεγκλωβίσουν.

Μία από τις μπουλντόζες D9 χτυπήθηκε από βλήμα — πιθανόν αντιαρματικό πύραυλο ή όλμο — προκαλώντας πυρκαγιά που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο των δύο στρατιωτών, σύμφωνα με την έρευνα των IDF.

Ένας αξιωματικός τραυματίστηκε ελαφρά στο ίδιο περιστατικό.

