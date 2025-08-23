Να μετριάσει τις επιθέσεις στη Χεζμπολάχ, με αντάλλαγμα μία ουδέτερη ζώνη γης στο έδαφος του Λιβάνου, προτείνει το Ισραήλ, απορρίπτοντας την αρχική πρόταση του απεσταλμένου των ΗΠΑ, Τομ Μπάρακ, ο οποίος μετέφερε το μήνυμα της Ουάσινγκτον να σταματήσουν οι εχθροπραξίες με την ένοπλη οργάνωση.

Σύμφωνα με έκθεση που αποκαλύπτει η Jerusalem Post, η κυβέρνηση του Ισραήλ φέρεται να είπε στον Μπαράκ ότι το Ισραήλ θα συμφωνήσει να μετριάσει σταδιακά τις στοχευμένες επίχειρήσεις και τα χτυπήματα και θα αποσυρθεί από πολλά βασικά σημεία στον νότιο Λίβανο, αν δημιουργηθεί η ουδέτερη ζώνη που απαιτεί. Όμως δεν αποδέχθηκε το αίτημα για διακοπή των επιχειρήσεων.

Ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων του Ισραήλ, Ρον Ντέρμερ, φέρεται να είπε στον Μπάρακ ότι το Ισραήλ θα συμφωνούσε να σταματήσει σταδιακά τις στοχευμένες επιθέσεις, και θα αποσυρόταν από αρκετά στρατηγικά σημεία στον νότιο Λίβανο.

Ωστόσο, το Ισραήλ φέρεται να επέμεινε ότι αρκετά χωριά κοντά στα σύνορα πρέπει να παραμείνουν εκκενωμένα, ώστε να λειτουργούν ως ουδέτερη ζώνη. Το Ισραήλ ανέφερε ότι ο Λίβανος μπορεί να αναπτύξει εργοστάσια και άλλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή, αλλά τόνισε ότι οι άμαχοι θα πρέπει να απομακρυνθούν από εκεί.

Η εφημερίδα Maariv ανέφερε ότι αυτό ουσιαστικά ακυρώνει ολόκληρη τη συμφωνία, η οποία θα ίσχυε μόνο εάν και οι δύο πλευρές συμφωνούσαν σε όλους τους όρους της.

Ο ισραηλινός στρατός δραστηριοποιείται στον νότιο Λίβανο από τότε που επιτεύχθηκε κατάπαυση του πυρός τον Νοέμβριο του 2024, με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) να δηλώνουν τον Ιούλιο ότι θα συνεχίσουν τις τακτικές επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ μέχρι να αφοπλιστεί - ακόμη κι αν αυτό οδηγήσει σε έναν νέο πόλεμο.