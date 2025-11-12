Το Ισραήλ άνοιξε εκ νέου το πέρασμα Ζικίμ για την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη βόρεια Γάζα

Το Ισραήλ άνοιξε εκ νέου το πέρασμα Ζικίμ, στα βόρεια της Γάζας, προκειμένου να επιτραπεί η διέλευση φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια προς τον παλαιστινιακό θύλακα, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η υπηρεσία COGAT, ο στρατιωτικός φορέας του Ισραήλ που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της ροής της βοήθειας.

Οι υπηρεσίες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είχαν ζητήσει επανειλημμένα το άνοιγμα του περάσματος, ώστε να ενισχυθεί η παροχή βοήθειας προς τη βόρεια, ιδιαίτερα πληγείσα, περιοχή της Γάζας, ειδικά μετά την εκεχειρία του περασμένου μήνα μεταξύ του Ισραήλ και της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς.

Το Γραφείο Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) ανέφερε ότι το πέρασμα είχε κλείσει από τις 12 Σεπτεμβρίου και ότι καμία ανθρωπιστική οργάνωση δεν είχε μπορέσει να μεταφέρει προμήθειες από τότε.

Σε ανακοίνωση του COGAT αναφέρεται ότι το πέρασμα άνοιξε «σύμφωνα με οδηγία της πολιτικής ηγεσίας».

«Η βοήθεια θα μεταφερθεί από τον ΟΗΕ και διεθνείς οργανισμούς, έπειτα από εξονυχιστικούς ελέγχους ασφαλείας που θα διενεργεί η Αρχή Ελέγχου των Χερσαίων Διαβάσεων του Υπουργείου Άμυνας», προστίθεται στην ανακοίνωση.





