Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο που ενέκρινε η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου για την κατάληψη της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό έρχονται στη δημοσιότητα την Παρασκευή από τα media της χώρας, την ώρα που η Γερμανία τονίζει τη στήριξη της στο Τελ Αβίβ.

Όπως μετέδωσε το ισραηλινό Channel 12, ο στρατός (IDF) ανέφερε κατά τη συνεδρίαση του κυβερνητικού συμβουλίου ασφαλείας την Πέμπτη πως η επιχείρηση στη Γάζα θα διαρκέσει 3 μήνες και θα χρειαστούν 3 ταξιαρχίες για την ολοκλήρωση της.

Σημειώνεται πως κάθε ταξιαρχία των IDF αποτελείται από 3.000 έως 5.000 στρατιώτες.

Υπενθυμίζεται πως το σχέδιο που εγκρίθηκε την Πέμπτη προβλέπει «τον αφοπλισμό της Χαμάς», «την επιστροφή των ομήρων, τόσο όσων βρίσκονται στη ζωή όσο και αυτών που έχουν αποβιώσει», την «αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας» και «τον έλεγχο ασφαλείας του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας», καθώς και την «εγκαθίδρυση εναλλακτικής πολιτικής διοίκησης» που δεν θα ανήκει «ούτε στη Χαμάς ούτε στην Παλαιστινιακή Αρχή».

Εκκένωση μέχρι την επέτειο της 7ης Οκτωβρίου

Παράλληλα την Παρασκευή, το αμερικανικό Axios επικαλέστηκε ανώτατο Ισραηλινό αξιωματούχο που συμμετείχε στη διάσκεψη της Πέμπτης, ο οποίος ανέφερε πως στόχο του Ισραήλ είναι η εκκένωση όλη της πόλης της Γάζας μέχρι την 7η Οκτωβρίου (επέτειος της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς το 2023).

«Ο στόχος είναι να εκκενωθούν όλοι οι Παλαιστίνιοι πολίτες από την πόλη της Γάζα προς τα κεντρικά στρατόπεδα και άλλες περιοχές έως τις 7 Οκτωβρίου. Θα επιβληθεί πολιορκία στους μαχητές της Χαμάς που παραμένουν στην πόλη της Γάζα και, ταυτόχρονα, θα πραγματοποιηθεί χερσαία επίθεση στην πόλη της Γάζα» ανέφερε ο αξιωματούχος

Σχολιάζοντας τις αποφάσεις της κυβέρνησης Νετανιάχου, η Χαμάς εξέδωσε ανακοίνωση την Παρασκευή, λέγοντας πως η απόφαση για την κατάληψη της Γάζας είναι «έγκλημα πολέμου», προσθέτοντας ότι η ισραηλινή κυβέρνηση «δεν ενδιαφέρεται για την τύχη των ομήρων της».

Αναστολή στρατιωτικών εξαγωγών από τη Γερμανία

Στο διπλωματικό πεδίο, ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, υπογράμμισε τη στήριξη του στην απόφαση του Ισραήλ για κατάληψη του θύλακα.

«Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμυνθεί απέναντι στην τρομοκρατία της Χαμάς» είπε ο Ευρωπαίος ηγέτης, συμπληρώνοντας πως «η Χαμάς δεν πρέπει να έχει ρόλο στο μέλλον της Γάζας»

Παράλληλα, ο Μερτς ανέφερε ότι η Γερμανία δεν θα εγκρίνει εξαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού για χρήση στη Γάζα μέχρι νεωτέρας».

Η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων και οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες της Γερμανίας, συμπλήρωσε ο καγκελάριος.