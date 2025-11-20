Ισραήλ: Άλλος ένας όμηρος κατήγγειλε πως κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τη Χαμάς (vid)

Ο όμηρος, που απελευθερώθηκε, Γκάι Γκιλμπόα – Νταλάλ δήλωσε ότι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του από τη Χαμάς στη Γάζα. Σε απόσπασμα συνέντευξης που δημοσιεύθηκε το βράδυ της Τετάρτης από το Channel 12 News, ο Γκιλμπόα-Νταλάλ ανέφερε ότι ένας από τους απαγωγείς του τον επιτέθηκε μετά το ντους.

«Άρχισε να με αγγίζει παντού, εγώ πάγωσα. Του είπα: “Αστειεύεσαι, έτσι; Αυτό απαγορεύεται στο Ισλάμ”». Σύμφωνα με τον Γκιλμπόα-Νταλάλ, ο απαγωγέας έβαλε τότε ένα τουφέκι στο κεφάλι του και τον απείλησε ότι θα τον σκοτώσει αν μιλήσει για το περιστατικό.

Hostage survivor Guy Gilboa Dalal shares a brutal sexual assault that he carried in silence since his liberation.

His courage to speak out is a testament of the unimaginable crimes committed against Israeli hostages

🎥Channel 12 News pic.twitter.com/awW4zKFh4E — Israel ישראל (@Israel) November 19, 2025

Αρκετοί όμηροι έχουν αναφέρει σεξουαλικές επιθέσεις που υπέστησαν ή είδαν κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας τους.

Την περασμένη εβδομάδα, η απελευθερωμένη όμηρος Αβίβα Σίγκελ είπε στον ΟΗΕ ότι οι απαγωγείς της κακοποίησαν σεξουαλικά πολλά κορίτσια που κρατούσαν μαζί της στη Γάζα, ενώ ο σύζυγός της, Κιθ, περιέγραψε ότι τον απομόνωσαν και τον ταπείνωσαν. «Μια μέρα, ένα από τα κορίτσια πήγε στην τουαλέτα και όταν επέστρεψε, έτρεμε», είπε η Αβίβα.

Μιλώντας στην Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων στη Γενεύη, οι πρώην όμηροι περιέγραψαν λεπτομερώς τις κακοποιήσεις που υπέστησαν κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας τους από τη Χαμάς. «Μετά από λίγο, μας είπε ότι ο τρομοκράτης της Χαμάς άγγιξε όλο το σώμα της και έκανε ό,τι ήθελε», συνέχισε η Αβίβα.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο όμηρος Ρομ Μπρασλάβσκι είπε σε συνέντευξή του στο Channel 13 ότι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση από τους απαγωγείς του στη Γάζα, ότι τον έγδυσαν, τον έδεσαν και τον άφησαν σκόπιμα να πεινάσει.