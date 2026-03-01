Ισραήλ: 20 τραυματίες από πλήγμα ιρανικού πυραύλου κοντά στην Ιερουσαλήμ - Ανάμεσά τους ένα κορίτσι (vid)
Η Μέση Ανατολή φλέγεται

Ισραήλ: 20 τραυματίες από πλήγμα ιρανικού πυραύλου κοντά στην Ιερουσαλήμ - Ανάμεσά τους ένα κορίτσι (vid)

01/03/2026 • 14:28
Τουλάχιστον 20 τραυματίες, και ένα κορίτσι σε σοβαρή κατάσταση, είναι ο απολογισμός χτυπήματος ιρανικού πυραύλου στην ισραηλινή πόλη Μπέιτ Σεμές το μεσημέρι της Κυριακής.

Συγκεκριμένα, η υπηρεσία Magen David Adom του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διασώστες της παρέχουν φροντίδα σε αρκετούς τραυματίες μετά το πλήγμα ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου στην πόλη Μπεΐτ Σεμές το μεσημέρι της Κυριακής.

Όπως αναμεταδίδουν οι Times of Israel, μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται ένα κορίτσι σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την υπηρεσία.

Παράλληλα, σειρήνες ηχούν σε ολόκληρο το κεντρικό Ισραήλ εν μέσω της τελευταίας ριπής βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι προσπαθεί να αναχαιτίσει τα βλήματα.

Οι πολίτες στις περιοχές όπου ηχούν οι σειρήνες έχουν λάβει οδηγίες να παραμείνουν στα καταφύγια μέχρι νεωτέρας. 

