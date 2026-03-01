Η Μέση Ανατολή φλέγεται

Τουλάχιστον 20 τραυματίες, και ένα κορίτσι σε σοβαρή κατάσταση, είναι ο απολογισμός χτυπήματος ιρανικού πυραύλου στην ισραηλινή πόλη Μπέιτ Σεμές το μεσημέρι της Κυριακής.

Συγκεκριμένα, η υπηρεσία Magen David Adom του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διασώστες της παρέχουν φροντίδα σε αρκετούς τραυματίες μετά το πλήγμα ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου στην πόλη Μπεΐτ Σεμές το μεσημέρι της Κυριακής.

Magen David Adom says its medics are treating several injuries following an Iranian ballistic missile impact in Beit Shemesh.



Among the injuries is a girl in serious condition, MDA says. https://t.co/nCbhWohNYB pic.twitter.com/2NjiS5QR1k — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 1, 2026

Όπως αναμεταδίδουν οι Times of Israel, μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται ένα κορίτσι σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την υπηρεσία.

Παράλληλα, σειρήνες ηχούν σε ολόκληρο το κεντρικό Ισραήλ εν μέσω της τελευταίας ριπής βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι προσπαθεί να αναχαιτίσει τα βλήματα.

צה״ל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל.

מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום. בדקות האחרונות פיקוד העורף הפיץ הנחייה מקדימה ישירות לטלפונים הניידים באזורים הרלוונטיים.

הציבור מתבקש לגלות אחריות ולפעול על פי ההנחיות - הן מצילות חיים.

יש להיכנס למרחבים… — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 1, 2026

Οι πολίτες στις περιοχές όπου ηχούν οι σειρήνες έχουν λάβει οδηγίες να παραμείνουν στα καταφύγια μέχρι νεωτέρας.