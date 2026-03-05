Ισπανία: Συμμετέχει με Ιταλία και Ολλανδία στην αποστολή δυνάμεων στην Κύπρο
Ισπανία: Συμμετέχει με Ιταλία και Ολλανδία στην αποστολή δυνάμεων στην Κύπρο

Ισπανία, Ιταλία και Ολλανδία στέλνουν δυνάμεις στην Κύπρο, θα στείλουν ναυτικά μέσα για την προστασία της Κύπρου τις επόμενες ημέρες, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Ιταλίας, Γκουίντο Κροσέτο, στο κοινοβούλιο την Πέμπτη, όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του του Reuters.

Μάλιστα, η Ισπανία στέλνει στην Κύπρο την πιο προηγμένη φρεγάτα της, «Χριστόφορος Κολόμβος», σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Η ισπανική φρεγάτα «Χριστόφορος Κολόμβος» F 105 (Cristóbal Colón στα ισπανικά) είναι η τελευταία φρεγάτα κλάσεως «Álvaro de Bazán» ή «F-100 class», έχει εκτόπισμα 6.391 τόνους και μήκος 146,7 μέτρα. Τέθηκε σε υπηρεσία τον Οκτώβριο του 2012, αποτελώντας την πιο σύγχρονη φρεγάτα του Βασιλικού Ναυτικού της Ισπανίας.

