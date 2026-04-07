Ισπανία: Η στάση των ΗΠΑ για το NATO ωθεί τις ευρωπαϊκές χώρες σε εναλλακτικές λύσεις ασφάλειας

Τα πρόσφατα σχόλια των ΗΠΑ εναντίον των συμμάχων του ΝΑΤΟ και οι απειλές για αποχώρηση από τη Συμμαχία ωθούν τις ευρωπαϊκές χώρες να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις στον τομέα της ασφάλειας, δήλωσε την Τρίτη ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες.

Αφού οι ευρωπαϊκές χώρες αρνήθηκαν να στείλουν τα πολεμικά τους ναυτικά για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ στη διεθνή ναυτιλία μετά την έναρξη του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη Συμμαχία, ωθώντας την σε κρίση.

Ο Αλμπάρες δήλωσε ότι η απόφαση εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τον Τραμπ, αλλά υπογράμμισε ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ στάθηκαν αλληλέγγυοι προς την Ουάσιγκτον μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

«Το ΝΑΤΟ είναι μια αμοιβαία επωφελής συμμαχία τόσο για τους Ευρωπαίους όσο και για τους Αμερικανούς... Ωστόσο, οι δηλώσεις της αμερικανικής κυβέρνησης και οι νέες θέσεις της σχετικά με την ευρωατλαντική ασφάλεια μας καλούν εμάς τους Ευρωπαίους να κάνουμε ένα άλμα όσον αφορά την κυριαρχία και τα θέματα άμυνας», δήλωσε ο Αλμπάρες στο τηλεοπτικό κανάλι La Sexta.

«Πρέπει να πάρουμε την ασφάλεια και την αποτροπή των πολιτών μας στα χέρια μας», πρόσθεσε.

Για να γίνει αυτό, είπε, η ΕΕ πρέπει να προχωρήσει προς τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού στρατού και να ενοποιήσει τις αμυντικές βιομηχανίες της, αλλά και να δημιουργήσει μια ενιαία ψηφιακή αγορά και μια ένωση κεφαλαιαγορών.

Όπως υπενθύμισε το Reuters, η κυβέρνηση της Ισπανίας έχει γίνει ένας από τους πιο έντονους επικριτές του πολέμου κατά του Ιράν, τον οποίο χαρακτηρίζει παράνομο και απερίσκεπτο.

Έχει κλείσει τον ισπανικό εναέριο χώρο στα αμερικανικά αεροσκάφη που συμμετέχουν στις επιθέσεις και τους έχει απαγορεύσει τη χρήση των κοινών στρατιωτικών βάσεων στη νότια Ισπανία. Ο Τραμπ έχει δεσμευτεί να ανταποδώσει τα μέτρα κατά της Ισπανίας με την επιβολή εμπορικών δασμών.