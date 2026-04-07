Κομισιόν: Στο επίκεντρο της ΕΕ οι ενεργειακές επιπτώσεις του πολέμου στις αερομεταφορές

Οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης που προκαλείται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στα αεροδρόμια και στις αερομεταφορές της Ευρωπαϊκή Ένωσης θα τεθούν στο επίκεντρο της ΕΕ τις επόμενες μέρες, ανέφερε την Τρίτη η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Άννα-Κάισα Ιτκόνεν.

Το θέμα θα εξεταστεί στην ομάδα συντονισμού της ΕΕ για το πετρέλαιο την Τετάρτη και στην ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο την Πέμπτη.

Ο πόλεμος έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, ενώ το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει επίσης εμποδίσει την προμήθεια καυσίμων.

Η Ιτκόνεν δήλωσε ότι στη συνάντηση αυτής της εβδομάδας των ομάδων συντονισμού της ΕΕ θα συζητηθεί ένα «εργαλείο» μέτρων για την άμβλυνση των επιπτώσεων της αύξησης των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.