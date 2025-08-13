Ισπανία: Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του καθώς πυρκαγιές συνεχίζουν να μαίνονται στη χώρα

Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του από σοβαρά εγκαύματα και άνθρωποι νοσηλεύονται, καθώς δεκάδες πυρκαγιές, ενισχυμένες από ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες, συνεχίζουν να μαίνονται σήμερα στην Ισπανία.

Τουλάχιστον έξι μεγάλες πυρκαγιές εξακολουθούν σήμερα να βρίσκονται εκτός ελέγχου, σύμφωνα με περιφερειακές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

«Η κατάσταση με τις πυρκαγιές παραμένει σοβαρή. Απαιτείται εξαιρετική προσοχή», έγραψε στο X ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

Οι πυρκαγιές έχουν μέχρι τώρα κάψει σχεδόν 990.000 στρέμματα φέτος στην Ισπανία και οι υψηλές θερμοκρασίες επιδεινώνουν την κατάσταση. Ένα 10ημερο κύμα καύσωνα αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία AEMET, η οποία εξέδωσε για σήμερα πρόγνωση για «ακραίο» κίνδυνο πυρκαγιών.

«Βρισκόμαστε στο πιο δύσκολο σημείο της σεζόν», επεσήμανε η AEMET σε ανάρτησή της στο X.

Ο άνθρωπος που έχασε τη ζωή του ήταν ένας 35χρονος πυροσβέστης που προσπαθούσε να δημιουργήσει αντιπυρικές ζώνες κοντά στην κωμόπολη Νογαρέχας, στη βορειοκεντρική περιφέρεια Καστίλλης και Λεόν, όταν παγιδεύτηκε από τη φωτιά, δήλωσαν περιφερειακοί αξιωματούχοι.

Η πυρκαγιά αυτή έχει δύο ενεργά μέτωπα τα οποία εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός ελέγχου, ενώ η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει άλλη μια ημέρα με ισχυρούς ανέμους και ηλεκτρικές καταιγίδες.

Περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους στην περιφέρεια, η οποία είναι η μεγαλύτερη της Ισπανίας, και καταβάλλονται προσπάθειες για να μην φθάσουν οι φλόγες σε μικρότερες κωμοπόλεις.

Η υπουργός Περιβάλλοντος Σάρα Άαγεκσεν δήλωσε στο ραδιοσταθμό SER ότι υπάρχουν υποψίες πως πολλές πυρκαγιές στη χώρα ενδέχεται να προκλήθηκαν εσκεμμένα από εμπρηστές εξαιτίας της «σφοδρότητάς» τους, αλλά είναι πολύ νωρίς για να πει κανείς πόσες.

Ο περιφερειακός ηγέτης της βορειοδυτικής Γαλικίας Αλφόνσο Ρουέντα δήλωσε πως η κατάσταση εκεί είναι «περίπλοκη» και πως οι μετεωρολογικές συνθήκες «δεν βοηθούν», καθώς έξι πυρκαγιές έχουν κάψει συνολικά 100.000 στρέμματα στην επαρχία Ουρένσε.