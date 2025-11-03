Ισπανία: Δικαστής ζήτησε παραπομπή σε δίκη πρώην υπουργού της κυβέρνησης κατηγορώντας τον για διαφθορά

Δικαστής ζήτησε σήμερα την παραπομπή σε δίκη του πρώην υπουργού Μεταφορών της Ισπανίας Χοσέ Λουίς Άμπαλος, πρώην δεξί χέρι του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, με την κατηγορία της διαφθοράς στο πλαίσιο της παράτυπης πώλησης μασκών σε κυβερνητικές υπηρεσίες στη διάρκεια της πανδημίας covid-19.

Ο δικαστής, Λεοπόλντο Πουέντε, ζήτησε την παραπομπή του Άμπαλος αλλά και του πρώην βοηθού του Κόλντο Γκαρσία και του επιχειρηματία Βίκτορ ντε Αλντάμα, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Εκτός από διαφθορά οι τρεις άνδρες κατηγορούνται επίσης για αθέμιτη άσκηση επιρροής, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και υπεξαίρεση δημόσιων πόρων στην υπόθεση αυτή η οποία αρχικά είχε κινηθεί για ξέπλυμα χρήματος.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Φεβρουάριο του 2024 μετά τη σύλληψη του Γκαρσία και έφερε στο φως την απάτη που επέτρεψε σε μια μικρή εταιρεία να εξασφαλίσει συμβάσεις αξίας 53 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια της πανδημίας covid-19 για την προμήθεια μασκών σε διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες. Αυτές οι συμβάσεις απέφεραν στην εταιρεία έσοδα ύψους αρκετών εκατομμυρίων ευρώ.

Η έρευνα οδήγησε γρήγορα στον Χοσέ Λούις Άμπαλος, ο οποίος εκτός από υπουργός ήταν και γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE), θέση κλειδί που τον καθιστούσε άνθρωπο εμπιστοσύνης του Σάντσεθ.

Η υπόθεση, που έχει γίνει γνωστή ως «υπόθεση Κόλντο», έχει έκτοτε εξελιχθεί και πλέον αφορά και υποψίες για παρατυπίες στο εσωτερικό του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Για τον λόγο αυτό ο Σάντσεθ κατέθεσε επί περισσότερες από πέντε ώρες ενώπιον κοινοβουλευτικής επιτροπής την Πέμπτη.

Από την κατάθεση αυτή δεν προέκυψαν αποκαλύψεις, με τον Ισπανό πρωθυπουργό να παραδέχεται μόνο ότι μερικές φορές έλαβε μετρητά από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, ως γενικός γραμματέας, προκειμένου να αποζημιωθεί για επαγγελματικά έξοδα κατόπιν προσκόμισης τιμολογίων, δηλώνοντας ότι το ποσό δεν είχε ξεπεράσει ποτέ τα 1.000 ευρώ και ότι επρόκειτο για μια νόμιμη διαδικασία.

Ο Άλμπαρος διαγράφηκε από το PSOE και γραμματέας του κόμματος ανέλαβε ο Σάντος Σερντάν. Ωστόσο τον Ιούνιο ο Σερντάν κατηγορήθηκε με τη σειρά του ο για δωροληψία με αντάλλαγμα δημόσιες συμβάσεις – μια άλλη πτυχή του εκτεταμένου σκανδάλου -- και τέθηκε υπό κράτηση τον επόμενο μήνα

Μπροστά στις αντιδράσεις ο Σάντσεθ ζήτησε συγνώμη επανειλημμένα από τους Ισπανούς διαβεβαιώνοντας ότι αγνοούσε την υπόθεση και τονίζοντας ότι το Σοσιαλιστικό κόμμα, του οποίου είναι γενικός γραμματέας από το 2017, δεν δέχθηκε ποτέ παράνομη χρηματοδότηση.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός εμπλέκεται και σε άλλες νομικές υποθέσεις που αφορούν τη σύζυγό του Μπεγόνια Γκόμεζ, η οποία αναμένεται να δικαστεί για διαφθορά και αθέμιτη άσκηση επιρροής, και τον αδελφό του Νταβίντ, ο οποίος θα δικαστεί για αθέμιτη άσκηση επιρροής.