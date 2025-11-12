Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,2 ρίχτερ στην Κύπρο - Τρεις μετασεισμοί, πανικός στους δρόμους

Δυνατή σεισμική δόνηση σημειώθηκε σήμερα στις 11:32 το πρωί στην Κύπρο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το επίκεντρο του σεισμού ήταν 15 χιλιόμετρα ανατολικά της Πάφου, με αποτέλεσμα αρκετοί εργαζόμενοι, αλλά και γενικότερα κάτοικοι της περιοχής, καθώς και φοιτητές των Πανεπιστημίων, που εδρεύουν στην Πάφο να εξέλθουν των εργασιών τους, αλλά και των κατοικιών τους.



Το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) αναφέρει ότι πρόκειται για σεισμό 5,2 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 23,7χλμ, ο οποίος έγινε αισθητός σε όλες τις πόλεις. Παράλληλα, σύμφωνα με το EMSC, καταγράφηκαν τουλάχιστον άλλοι τρεις μετασεισμοί μεγαλύτεροι τρων τριών Ρίχτερ.



Δημοσίευμα του Sigma μεταδίδει ότι αρκετός κόσμος βγήκε πανικόβλητος σε ανοιχτούς χώρους, ενώ ήχησαν συστήματα συναγερμού.

Ακόμη δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το μέγεθος του σεισμού. Σημειώνεται ότι αρκετές δημόσιες υπηρεσίες, γραφεία και άλλες επιχειρήσεις εκκενώθηκαν, ακολουθώντας το πρωτόκολλο εκκένωσης σε περιπτώσεις σεισμών. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς, σύμφωνα με την Πολιτική Άμυνα. Την ίδια ώρα, πτώση βράχων στο οδόστρωμα του δρόμου Πάφου προς Τσάδα σημειώθηκε λόγω του σεισμού, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη.