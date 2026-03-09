Ιράν: Τραυματίας ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σύμφωνα με την ιρανική τηλεόραση
(AP Photo/Vahid Salemi, File)
(AP Photo/Vahid Salemi, File)

Ιράν: Τραυματίας ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σύμφωνα με την ιρανική τηλεόραση

09/03/2026 • 09:19
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
09/03/2026 • 09:19
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ως «τραυματία στον πόλεμο» ανέφερε τον νέο Ανώτατο Ηγέτη, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, η κρατική ιρανική τηλεόραση, δίχως να δοθούν στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι παρουσιαστές στο ρεπορτάζ περιέγραψαν τον Χαμενεΐ ως «τζανμπάζ», ή τραυματισμένο από τον εχθρό, στον «πόλεμο του Ραμαζανιού», όπως αναφέρονται τα μέσα ενημέρωσης στο Ιράν στην τρέχουσα σύγκρουση.

Ως γνωστόν, ο πατέρας του Χαμενεΐ και η σύζυγός του σκοτώθηκαν στην ισραηλινή αεροπορική επιδρομή της 28ης Φεβρουαρίου στην Τεχεράνη στην αρχή του πολέμου.

Ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί ακόμη δημόσια από την έναρξη του πολέμου, όταν ανακοινώθηκε ως ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν εν μία νυκτί.

ΜΟΤΖΤΑΜΠΑ ΧΑΜΕΝΕΙ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ
ΙΡΑΝ
