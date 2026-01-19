Ιράν: Στους 5.000 οι νεκροί - Πάνω από 24.000 οι συλλήψεις

Ο πρόεδρος του Ιράν προειδοποίησε την Κυριακή ότι οποιαδήποτε επίθεση των ΗΠΑ θα προκαλέσει «σκληρή αντίδραση» από την Τεχεράνη, μετά την ανακοίνωση Ιρανού αξιωματούχου της περιοχής ότι τουλάχιστον 5.000 άτομα — μεταξύ των οποίων περίπου 500 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας — έχουν σκοτωθεί σε διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα ότι θα παρέμβει αν οι διαδηλωτές συνεχίσουν να σκοτώνονται στους δρόμους ή να εκτελούνται και σε συνέντευξή του στο Politico το Σάββατο, δήλωσε πως «είναι καιρός να αναζητήσουμε νέα ηγεσία στο Ιράν».

Το Ιράν ανέφερε την Κυριακή ότι ενδέχεται να προχωρήσει στην εκτέλεση ατόμων που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των ταραχών.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζέσκιάν, προειδοποίησε ότι η αντίδραση της Τεχεράνης «σε οποιαδήποτε άδικη επιθετικότητα θα είναι σκληρή και λυπηρή», προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του ανώτατου ηγέτη της χώρας «ισοδυναμεί με ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον του έθνους».

Νεκροί και συλλήψεις

Οι διαμαρτυρίες μειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα μετά από βίαιη καταστολή.

Η αμερικανική οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα HRANA ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 3.308, με άλλες 4.382 υποθέσεις υπό εξέταση, ενώ ανέφερε ότι έχει επιβεβαιώσει περισσότερες από 24.000 συλλήψεις.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ ευχαρίστησε τους ηγέτες της Τεχεράνης σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι ακύρωσαν τις προγραμματισμένες εκτελέσεις 800 ατόμων, έχοντας παράλληλα μετακινήσει στρατιωτικά μέσα των ΗΠΑ στην περιοχή, αλλά δεν έχει διευκρινίσει τι μπορεί να κάνει.

Μια μέρα αργότερα, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ χαρακτήρισε τον Τραμπ «εγκληματία», αναγνωρίζοντας «αρκετές χιλιάδες θανάτους» για τους οποίους κατηγόρησε «τρομοκράτες και ταραξίες» που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Η ιρανική δικαιοσύνη ανέφερε ότι οι εκτελέσεις ενδέχεται να προχωρήσουν.

«Μια σειρά από ενέργειες έχουν χαρακτηριστεί ως Mohareb, που είναι μια από τις πιο σοβαρές ισλαμικές ποινές», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ιρανικής δικαιοσύνης Asghar Jahangir σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή.

Το Mohareb, ένας ισλαμικός νομικός όρος που σημαίνει «πόλεμος κατά του Θεού», τιμωρείται με θάνατο σύμφωνα με τον ιρανικό νόμο.

Ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι ο επαληθευμένος αριθμός των νεκρών δεν είναι πιθανό να «αυξηθεί απότομα», προσθέτοντας ότι «το Ισραήλ και ένοπλες ομάδες στο εξωτερικό» είχαν υποστηρίξει και εξοπλίσει όσους βγήκαν στους δρόμους.

Οι διακοπές του διαδικτύου άρθηκαν εν μέρει για λίγες ώρες το Σάββατο, αλλά η ομάδα παρακολούθησης του διαδικτύου NetBlocks ανέφερε ότι αργότερα επαναλήφθηκαν.

Ένας κάτοικος της Τεχεράνης είπε ότι την περασμένη εβδομάδα είδε την αστυνομία να πυροβολεί απευθείας μια ομάδα διαδηλωτών, οι οποίοι ήταν κυρίως νέοι άνδρες και γυναίκες. Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μερικά από τα οποία έχουν επαληθευτεί από το Reuters, δείχνουν τις δυνάμεις ασφαλείας να καταστέλλουν διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα.

Μεγάλος αριθμός θανάτων στις κουρδικές περιοχές

Ο Ιρανός αξιωματούχος, ο οποίος αρνήθηκε να κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας του θέματος, δήλωσε επίσης ότι μερικές από τις σφοδρότερες συγκρούσεις και ο υψηλότερος αριθμός θανάτων σημειώθηκαν στις κουρδικές περιοχές του Ιράν, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

Οι Κούρδοι αυτονομιστές δραστηριοποιούνται εκεί και οι συγκρούσεις ήταν από τις πιο βίαιες σε προηγούμενες περιόδους αναταραχών.

Τρεις πηγές ανέφεραν στο Reuters στις 14 Ιανουαρίου ότι ένοπλες κουρδικές αυτονομιστικές ομάδες προσπάθησαν να περάσουν τα σύνορα από το Ιράκ στο Ιράν, σε ένδειξη ότι ξένες οντότητες ενδέχεται να επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την αστάθεια.