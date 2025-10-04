Ιράν: Νέες εκτελέσεις ανδρών με την κατηγορία συνεργασίας με το Ισραήλ

Το Ιράν προχώρησε το Σάββατο σε νέες εκτελέσεις ανδρών με την κατηγορία συνεργασίας με το Ισραήλ, όπως μετέδωσαν ιρανικά media.

Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, οι αρχές της Τεχεράνης εκτέλεσαν το Σάββατο έξι μαχητές που κατηγορούνταν για σχέσεις με το Ισραήλ και έναν Κουρδό μαχητή για τη δολοφονία ενός κληρικού.

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι καταδικασμένοι ανήκαν σε μια ομάδα «με υποστήριξη ξένων υπηρεσιών πληροφοριών», αφήνοντας σαφείς υπαινιγμούς για εμπλοκή του Ισραήλ στις επιχειρήσεις τους. Οι ιρανικές αρχές υποστήριξαν πως οι δράστες είχαν εκπαιδευτεί και χρηματοδοτηθεί στο εξωτερικό, ενώ στόχευαν στρατιωτικές και αστυνομικές εγκαταστάσεις.

Η επαρχία Χουζεστάν, όπου σημειώθηκαν οι επιθέσεις, είναι περιοχή στρατηγικής σημασίας για το Ιράν λόγω των πλούσιων πετρελαϊκών κοιτασμάτων και έχει γίνει επανειλημμένα πεδίο συγκρούσεων ανάμεσα σε κυβερνητικές δυνάμεις και ένοπλες οργανώσεις που ζητούν αυτονομία.

Υπενθυμίζεται πως το Ιράν έχει εκτελέσει πολλά άτομα τα οποία κατηγορεί για διασυνδέσεις με την ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών, τη Μοσάντ, και ότι διευκολύνουν τις επιχειρήσεις της στη χώρα.

Υπολογίζεται πως οι εν λόγω εκτελέσεις ανέρχονται σε τουλάχιστον 15 τους τελευταίους μήνες, μετά και από τον πόλεμο των 12 ημερών με το Ισραήλ τον Ιούνιο του 2025.