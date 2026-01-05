Ιράν: Κατηγορεί το Ισραήλ ότι επιδιώκει να «υπονομεύσει την εθνική ενότητα»

Το Ιράν κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ ότι επιδιώκει να «υπονομεύσει την εθνική ενότητα» αφότου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε την «αλληλεγγύη του στον αγώνα» του ιρανικού λαού με αφορμή ένα κίνημα διαμαρτυρίας.

«Το σιωνιστικό καθεστώς (Ισραήλ) είναι αποφασισμένο να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία για να σπείρει τη διχόνοια και να υπονομεύσει την εθνική μας ενότητα και πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαΐ.

«Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού του σιωνιστικού καθεστώτος και ορισμένων ριζοσπαστικών Αμερικανών αξιωματούχων δεν είναι τίποτα περισσότερο από υποκίνηση βίας», είπε ο ίδιος κατά τη διάρκεια εβδομαδιαίας συνέντευξης Τύπου στην οποία παρευρέθηκε το AFP.