Ιράν: Η χώρα θα συνεχίσει να έχει ως ηγέτη έναν Χαμενεϊ - Σύντομα η ανακοίνωση

«Το όνομα του Χαμενεΐ θα συνεχίσει να ηγείται το Ιράν», δήλωσε την Κυριακή ένα μέλος της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων του Ιράν, ο Χοσεϊναλί Εσκέβαρι, προσθέτοντας ότι ο νέος ηγέτης έχει επιλεγεί και σύντομα θα ανακοινωθεί από αξιωματούχους.

«Με την πλειοψηφία των ψήφων, επιλέχθηκε το πρόσωπο που θα συνεχίσει την πορεία του Ιμάμη Χομεϊνί και την πορεία του μάρτυρα Ιμάμη Χαμενεΐ. Το όνομα Χαμενεΐ θα συνεχιστεί. Η ψηφοφορία έχει πραγματοποιηθεί και θα ανακοινωθεί σύντομα», δήλωσε ο Εσκέβαρι σε βίντεο που μεταδόθηκε από ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ιρανικά ΜΜΕ: Έχει σχεδόν επιτευχθεί πλειοψηφική συναίνεση για τον επόμενο ανώτατο ηγέτη

Έχει σχεδόν επιτευχθεί πλειοψηφική συναίνεση σχετικά με τον διάδοχο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε νωρίτερα την Κυριακή ο αγιατολάχ Μοχαμαντμεντί Μιρμπακερί, μέλος της Συνέλευσης των Ειδικών, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Ο ίδιος δήλωσε, ωστόσο, ότι «κάποια εμπόδια» χρειάζεται να επιλυθούν αναφορικά με τη διαδικασία, σύμφωνα με το Mehr.

Iran’s Assembly of Experts member Ayatollah Mohammad-Mahdi Mirbagheri has hinted that a decision may have been reached on who should succeed the late Ayatollah Ali Khamenei as the country’s next supreme leader.



🔴 LIVE updates: https://t.co/VNYhBEhb2L pic.twitter.com/hCDnp18oTq — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 8, 2026

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το σώμα που είναι αρμόδιο για την εκλογή του ανώτατου ηγέτη είχε μια μικρή διαφωνία για το εάν η τελική απόφαση θα πρέπει να ληφθεί ύστερα από συνάντηση με φυσική παρουσία ή αντ’ αυτού να εκδοθεί χωρίς να τηρείται αυτή η τυπική διαδικασία.

Iran’s likely next Supreme Leader Mojtaba Khamenei injured in Israeli airstrike.



The son of Ayatollah Khamenei was reportedly wounded in an Israeli airstrike which killed his wife.



Motjaba Khamenei is known for his staunch support for his father’s authoritarian policies and… pic.twitter.com/xweQRkj8iv — Oli London (@OliLondonTV) March 8, 2026

Αραγτσί: Η επιλογή του νέου Ιρανού ηγέτη εναπόκειται στον ιρανικό λαό και σε κανέναν άλλον

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί επανέλαβε πως η επιλογή του διαδόχου του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα της ισραηλινοαμερικανικής επίθεσης, εναπόκειται στον «ιρανικό λαό» και σε «κανέναν άλλο»

Τραμπ: Ο επόμενος ανώτατος ηγέτης του Ιράν δεν θα αντέξει για πολύ χωρίς την έγκρισή μου

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι ο νέος ηγέτης του Ιράν «δεν θα αντέξει για πολύ» αν δεν λάβει πρώτα την έγκρισή του.

«Θα πρέπει να λάβει την έγκρισή μας», δήλωσε ο Τραμπ στο ABC News. «Αν δεν λάβει την έγκρισή μας, δεν θα διαρκέσει πολύ. Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι δεν θα χρειαστεί να επιστρέφουμε κάθε 10 χρόνια, όταν δεν θα υπάρχει ένας πρόεδρος σαν εμένα που δεν θα το κάνει αυτό», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Και πρόσθεσε: «Δεν θέλω να χρειαστεί να επιστρέψουμε σε πέντε χρόνια και να κάνουμε ξανά το ίδιο πράγμα ή, ακόμα χειρότερα, να τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα».

