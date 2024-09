Γκάλαντ: Είμαστε δυνατοί - Ιράν: Το έργο του Νασράλα θα συνεχιστεί παρά το θάνατό του

«Στους εχθρούς μας, λέω: είμαστε δυνατοί και αποφασισμένοι. Στους εταίρους μας, θα έλεγα: ο πόλεμός μας, είναι ο δικός σας πόλεμος. Και στον λαό του Λιβάνου, λέω: ο πόλεμός μας δεν είναι μαζί σας. Ήρθε η ώρα για αλλαγή». Αυτά αναφέρει –μεταξύ άλλων– ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκάλαντ, σε ανάρτηση βίντεο στο λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Όπως ο Γκάλαντ σημείωσε, ο Νασράλα ήταν υπεύθυνος για τη δολοφονία χιλιάδων Ισραηλινών πολιτών και στρατιωτών καθώς και ξένων πολιτών.

Το έργο του επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, θα συνεχιστεί παρά τον θάνατό του σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπειτα από ένα χρόνο διασυνοριακών συγκρούσεων μεταξύ των δύο πλευρών, διατείνεται το Ιράν, όπως αναφέρει το AFP.

Πηγή: Ministerio iraní de Exteriores, via AP, Archivo

«Ο ένδοξος δρόμος του ηγέτη της αντίστασης, Χασάν Νασράλα, θα συνεχιστεί και ο ιερός του στόχος θα πραγματοποιηθεί με την απελευθέρωση της Κουντς [Ιερουσαλήμ], Θεού θέλοντος», γράφει ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Νασέρ Κανάνι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Χ, πενθώντας για τον θάνατό του.

Υπενθυμίζεται ότι η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ, επιβεβαίωσε το μεσημέρι του Σαββάτου (28/9) τον θάνατο του αρχηγού της, Χασάν Νασράλα, έπειτα από αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποίησε το Ισραήλ στη Βηρυτό το απόγευμα της Παρασκευής (27/9). Το Ιράν εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ισραήλ, λέγοντας πως «θα πληρώσει», ενώ ο Αλί Χαμενέι καλεί τον μουσουλμανικό κόσμο να ταχθεί στο πλευρό των τρομοκρατών του Λιβάνου.

Το γεγονός επιβεβαίωσε και η Χεζμπολάχ, ενώ δεσμεύθηκε να συνεχίσει τη μάχη εναντίον του Ισραήλ.

«Ο Χασάν Νασράλα δεν θα τρομοκρατεί πλέον τον κόσμο» είναι η ανακοίνωση των IDF στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Hassan Nasrallah will no longer be able to terrorize the world.