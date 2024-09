Σε ασφαλή τοποθεσία υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκε ο Χαμενεΐ

Σε ασφαλή τοποθεσία μέσα στη χώρα με αυξημένα μέτρα ασφαλείας να έχουν ληφθεί επί τόπου έχει μεταφερθεί ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, όπως δήλωσαν στο Reuters δύο περιφερειακοί αξιωματούχοι που ενημερώθηκαν από την Τεχεράνη.

Οι πηγές δήλωσαν πως το Ιράν είναι σε συνεχή επαφή με τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου και άλλες περιφερειακές οργανώσεις που πρόσκεινται στο Ιράν προκειμένου να καθορίσουν το επόμενο βήμα μετά την ανακοίνωση από το Ισραήλ ότι σκότωσε τον ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα σε ένα πλήγμα στη νότια Βηρυτό, την Παρασκευή (27/9).

Υπενθυμίζεται ότι οι IDF είχαν ανακοινώσει ότι ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, σκοτώθηκε σε χθεσινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό.

«Ο Χασάν Νασράλα δεν θα τρομοκρατεί πλέον τον κόσμο» είναι η ανακοίνωση των IDF στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Hassan Nasrallah will no longer be able to terrorize the world.