Ιράν: Διαταραχή στην τροφοδοσία καυσίμων στην Τεχεράνη μετά τις επιδρομές

Ο εφοδιασμός καυσίμων στην Τεχεράνη έχει διαταραχθεί μετά από έντονες νυχτερινές επιθέσεις που έπληξαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στην ιρανική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της πόλης, Μοχάμαντ Σαντέγκ Μοταμεντιάν, η κατάσταση βρίσκεται υπό διαχείριση, ωστόσο ενδέχεται να χρειαστεί χρόνος μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του δικτύου διανομής.

Ο Μοταμεντιάν δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA ότι δεν υπάρχει έλλειψη καυσίμων στη χώρα, αλλά η διανομή τους έχει επηρεαστεί λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν στις υποδομές. Παράλληλα κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν και να διαχειριστούν με προσοχή την κατανάλωση καυσίμων μέχρι να ομαλοποιηθεί πλήρως η κατάσταση.

Υπενθυμίζεται ότι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας πέντε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις μέσα και γύρω από την ιρανική πρωτεύουσα, σε επιδρομές που στοίχισαν τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους, σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε στην κρατική τηλεόραση.

«Χθες το βράδυ τέσσερις αποθήκες πετρελαίου και ένα κέντρο μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων στην Τεχεράνη και στην επαρχία Αλμπορζ δέχθηκαν επίθεση από εχθρικά αεροσκάφη», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Εταιρείας Διανομής Πετρελαϊκών Προϊόντων του Ιράν, Κεραμάτ Βεϊσκαράμι.

«Τέσσερις εργαζόμενοι μας, μεταξύ των οποίων δύο οδηγοί βυτιοφόρων, σκοτώθηκαν στο περιστατικό», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι εγκαταστάσεις «υπέστησαν ζημιές», αλλά η «πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο».

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν μεγάλες πυρκαγιές που προκλήθηκαν από τα πλήγματα.

CRAZY FOOTAGE 🔴



Apocalyptic scenes coming out of Tehran right now pic.twitter.com/VVejLZfaVq — Open Source Intel (@Osint613) March 7, 2026

Καπνός από τις νυχτερινές πυρκαγιές κάλυπτε την πρωτεύουσα τις πρώτες πρωινές ώρες, δημιουργώντας ένα πυκνό σκοτεινό πέπλο πάνω από την πόλη.

🚨 Israel strikes Iranian oil infrastructure in major escalation



Israeli aircraft struck energy facilities around Tehran on Saturday, with Israeli Channel 14 reporting that about 30 large oil storage tanks at Iran’s largest refinery were targeted in one of the most significant… pic.twitter.com/FTJS4qlcgZ — Drop Site (@DropSiteNews) March 7, 2026

Ο Βεϊσκαράμι δήλωσε επίσης ότι οι αποθήκες καυσίμων του Ιράν διαθέτουν «επαρκή αποθέματα βενζίνης».

